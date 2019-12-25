«Трактор» завершает выезд игрой с «Авангардом»

Челябинцы сыграют в Балашихе.

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Сегодня, 25 декабря, в Балашихе пройдет очередной матч КХЛ. На льду встретятся омский «Авангард» и челябинский «Трактор». Этой игрой клуб из Челябинска завершает последнюю выездную серию в 2019 году.

«Ястребы» идут на второй строчке Восточной конференции, в двух прошлых матчах они победили «Сибирь» и «Салават Юлаев». «Трактор» идет в аналогичной серии, по два очка челябинцы заработали в играх с «Нефтехимиком» и «Северсталью». Но «черно-белые» все еще находятся на последней строчке турнирной таблицы. До зоны плей-офф остается минимум 11 очков.

«Первый областной» вновь проведет для вас текстовую трансляцию матча, а телеканал ОТВ и сайт 1obl.tv проведут прямой эфир игры. Начало встречи в 21:30.