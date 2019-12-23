«Трактор» на выезде обыграл череповецкую «Северсталь»

Челябинцы забросили последнюю шайбу за 9 секунд до финальной сирены.

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Сегодня, 23 декабря, в Череповце состоялся матч КХЛ между командами «Северсталь» и «Трактор». Это последняя выездная серия челябинцев в 2019 году.

Первый период прошел довольно активно. Обе команды мощно шли вперед и агрессивно играли в атаке. И «Трактору» это помогло: на 15-ой минуте стартового отрезка шайбу в ворота Владислава Подъяпольского забросил Руслан Карлин. Это была единственная заброшенная шайба в первой двадцатиминутке.

Второй период вышел гораздо результативнее первого. На 26-ой минуте преимущество челябинцев увеличил Егор Фатеев. Но на 37-ой минуте Кирилл Капустин открыл счет для своей команды. Таким образом, второй отрезок завершился со счетом 1:2.

А вот третий период вышел еще мощнее. Было очень много силовых приемов, особенно от «Трактора». Но на 46-ой минуте «Северсталь» с помощью Кирилла Капустина, который отметился уже дублем в этом матче, сравнял счет. А на 49-ой минуте Сергей Терещенко смог вывести вперед «черно-белых». После этого хозяева льда очень сильно начинал «давить» челябинцев, было очень много бросков. И за две минуты до конца «Северсталь» отправила шайбу в сетку ворот «Трактора», но судья ее сразу же не засчитал — она была заброшена рукой. Также тренерский штаб череповчан решил заменить вратаря на шестого полевого игрока. И это помогло челябинцам. За 9 секунд до финальной сирены четвертую шайбу забросил Никита Комаров. Таким образом, матч завершился со счетом 2:4 в пользу челябинского «Трактора».

Следующая игра «черно-белых» пройдет в Балашихе, 25 декабря. Подопечные Владимира Юрзинова сразятся с омским «Авангардом».