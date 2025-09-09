«Трактор» задавил «Нефтехимик» в третьем периоде и победил со счетом 4:3

Челябинская команда шикарно провела концовку матча, забросив 3 шайбы за 3 минуты

Хоккейный клуб «Трактор» одержал первую победу в КХЛ сезона-2025/2026. Сегодня, 9 сентября, челябинцы в драматичном поединке выиграли в гостях у нижнекамского «Нефтехимика» со счетом 4:3. Подопечные Бенуа Гру провели классный третий период, в котором переломили ход матча, забросив три шайбы менее чем за три минуты. В концовке победный гол на счету Михаила Григоренко, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Едва успел начаться матч, как «Трактор» оказался в роли догоняющего. Уже в самом дебюте игры хозяева льда открыли счет в матче благодаря усилиям Владислава Барулина. Его заброшенная шайба долгое время оставалась единственной в матче. Все изменилось лишь в третьем периоде.

Заключительный отрезок матча стал его украшением. Хоккеисты «Трактора» забросили одну шайбу, затем вторую, а на кураже и третью. И все они уместились в интервале 2 минут и 46 секунд. Причем, все голы были забиты в равных составах. Вернул «черно-белых» в игру Василий Глотов, став автором дубля, а Михаил Григоренко сделал преимущество челябинцев комфортным — 3:1.

Казалось бы, на этом и можно ставить точку. Хозяева льда «поплыли» и вполне могли проиграть крупно. Но чудесным образом встрепенулись — Дамир Жафяров свел разрыв в счете к минимуму, а Булат Шафигуллин выровнял положение. К счастью, последнее слово осталось за «Трактором», на 60-й (!) минуте матча Михаил Григоренко установил окончательный счет — 4:3! Есть первая в сезоне победа челябинского клуба!

Хоккей. КХЛ. Сезон-2025/2026. 9 сентября. «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 (1:0, 0:0, 2:4).

Шайбы забросили:

1:0 — Владислав Барулин (Илья Пастухов, Данил Юртайкин), 01:16 (5×5).

1:1 — Василий Глотов (Егор Коршков), 44:59 (5×5).

1:2 — Василий Глотов (Михаил Горюнов-Рольгизер, Григорий Дронов), 45:54 (5×5).

1:3 — Михаил Григоренко (Пьеррик Дюбе, Егор Коршков), 47:45 (5×5).

2:3 — Дамир Жафяров (Александр Дергачев, Андрей Белозеров), 51:48 (5×4).

3:3 — Булат Шафигуллин (Илья Пастухов, Евгений Митякин), 56:23 (5×5).

3:4 — Михаил Григоренко (Александр Кадейкин, Джордан Гросс), 59:11 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Василий Глотов («Трактор»)

Стал главным героем чудесного камбэка нашей команды. Забил два важнейших трудовых гола в третьем периоде, которые помогли «черно-белым» одержать первую победу в сезоне.

Булат Шафигулин («Нефтехимик»)

Еще один автор крутого камбэка, но он не помог команде набрать очки. Закрыл обзор Дригеру, когда «Нефтехимик» сократил разрыв в счете до минимума, а затем и сам забросил шайбу.

Михаил Григоренко («Трактор»)

Наконец-таки принес очки команде, причем отметился «дублем»! Его заброшенная шайба стала в итоге победной.

Следующий матч ХК «Трактор» сыграет также на выезде. Челябинцам предстоит 11 сентября провести поединок со СКА в Санкт-Петербурге. Эту игру в прямом эфире покажет телеканал ОТВ.

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик» (Нижнекамск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).