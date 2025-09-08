КХЛ дисквалифицировала форварда «Трактора» Джошуа Ливо на два матча

Такое наказание хоккеист получит за неявку на церемонию закрытия сезона‑2024/2025

Дисциплинарный комитет КХЛ оставил в силе решение о двухматчевой дисквалификации форварда «Трактора» Джошуа Ливо. Такое наказание хоккеист понесет за неявку на церемонию закрытия сезона-2024/2025, сообщает официальный сайт КХЛ.

В сезоне-2024/2025 Джошуа Ливо играл за «Салават Юлаев» и стал лучшим снайпером, бомбардиром, а также признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ. Однако форвард проигнорировал официальное мероприятие лиги по итогам сезона. И хотя являлся на тот момент игроком уфимского клуба, понесет наказание в составе ХК «Трактор».

Дисквалификация Джошуа Ливо начинается с сегодняшнего дня, то есть 8 сентября. Таким образом, хоккеист пропустит два ближайших матча «черно-белых» — с «Нефтехимиком» (9 сентября) и СКА (11 сентября).

Напомним, что в двух стартовых поединках ХК «Трактор» потерпел два поражения и оба раза за пределами основного времени матча. В этих играх Джошуа Ливо сыграл результативно, набрав 4 (1 + 3 очка).