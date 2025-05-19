«Трактор» забуксовал — проиграл третий матч подряд «Локомотиву» в финале Кубка Гагарина

Хоккеисты челябинского клуба снова уступили на своем льду — 1:3

Челябинский «Трактор» вновь проиграл в финале Кубка Гагарина. Хоккеисты «Локомотива» после стартового поражения перевернули ход в серии. Сегодня, 19 мая ярославский клуб выиграл у «черно-белых» со счетом 3:1. Теперь волжане ведут в серии до четырех побед с таким же счетом 3-1 и следующий их матч на домашнем льду может стать последним, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Предыдущий матч в Челябинске сложился для «Трактора» не лучшим образом. Пофиг на результат, всякое бывает. Смущало то, как наша команда играла. Минимум конструктивных действий в атаке, потеря территориального преимущества... Сегодня первый период обнадежил. Челябинцы действовали куда лучше, здорово действовали в позиционных атаках, взяли под контроль шайбу...

Была надежда, что команда извлекла выводы из предыдущего домашнего поражения. Да, голевых моментов в стартовом отрезке было немного, но «черно-белые» явно не заслуживали того, чтобы догонять соперника.

«Локомотив», надо отдать ему должное, воспользовался единственной ошибкой «черно-белых»: потеря шайбы у борта, выход «2 в 1» и нате — получите гол, в котором классно сыграл один из лидеров «Локомотива» Максим Шалунов: выдал шикарную передачу на партнера по команде, и Максим Березкин открыл счет в матче — 0:1.

Во втором периоде было немало голевых моментов как с одной, так и другой стороны. Но зрители заброшенных шайб не увидели. Судьба матча перешла должна была решиться в третьем отрезке матча. Концовка получилась огненной! Гости за минуту до конца получили удаление. Наши парни играли в формате «6×4», но не смогли... Пропустили в свои ворота. 1:3 — итог матча.

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. 4-й матч.

19 мая. «Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:1, 0:0, 1:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Максим Березкин (Максим Шалунов, Артур Каюмов), 13:06 (5×5).

0:2 — Илья Николаев (Павел Красковский), 47:02 (47:02).

1:2 — Владимир Ткачев (Чарльз Робинсон), 57:17 (6×5).

1:3 — Денис Алексеев, 59:40 (5×6).

Счет в серии: 1-3.

Еще можем спасти ситуацию, но шансов на это мало. Следующий матч в Ярославле, он может стать последним, он состоится 21 мая.

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).