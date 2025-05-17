Хоккейный клуб «Трактор» проиграл дома «Локомотиву» в финале Кубка Гагарина

Челябинцы уступили на своем льду в третьем матче серии со счетом 2:5

Хоккеисты челябинского «Трактора» уступили ярославскому «Локомотиву» в третьем матче серии финала Кубка Гагарина. Сегодня, 17 мая, южноуральцы на своем льду проиграли со счетом 2:5. «Черно-белые» первыми забили, но затем упустили нити игры, пропустив три шайбы. Счет в серии 1-2 в пользу волжан, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

А как все хорошо начиналось… В кои-то веки «Трактор» здорово начал поединок и даже открыл счет в матче. Под занавес первого периода хорошо подставил клюшку после броска Григория Дронова форвард «черно-белых» Виталий Кравцов. Впрочем, вели в счете наши парни недолго — две с половиной минуты спустя Артур Каюмов сравнял счет.

Второй период хозяевам льда явно не удался. Наша команда пропустила две шайбы. В первом случае хоккеисты «Трактора» пропустили контратаку, которую завершил точным броском Байрон Фрэз. Во втором — Никита Кирьянов скорректировал полет шайбы после броска Дмитрия Симашева — 1:3.

В заключительной 20-минутке челябинцы едва не исполнили свой фирменный камбэк. В дебюте периода дал надежду на спасение форвард «Трактора» Александр Рыков. Причем для него это была первая заброшенная шайба в этой серии плей-офф. Увы, сравнять счет нашим парням не удалось. Уже в самой концовке «черно-белые» пошли ва-банк, сменив вратаря на шестого полевого игрока. И пропустили еще две шайбы в пустые ворота — 2:5.

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Третий матч.

17 мая. «Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2).

Шайбы забросили:

1:0 — Виталий Кравцов (Григорий Дронов, Никита Коростелев), 16:10 (5×5).

1:1 — Артур Каюмов (Александр Радулов, Максим Шалунов), 18:49 (5×4).

1:2 — Байрон Фрэз (Рихард Паник, Никита Кирьянов), 21:37 (5×5).

1:3 — Никита Кирьянов (Дмитрий Симашев, Байрон Фрэз), 34:49 (5×5).

2:3 — Александр Рыков, 43:08 (5×5).

2:4 — Артур Каюмов (Георгий Иванов, Андрей Сергеев), 58:23 (5×6).

2:5 — Алексей Береглазов, 59:33 (5×6).

Счет в серии: 1-2.

Следующая игра состоится 19 мая также в Челябинске. Нам нужна победа!

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).