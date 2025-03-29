«Трактор» вырвал победу у «Адмирала» и сравнял счет в серии в Кубке Гагарина

Решающую шайбу в овертайме забросил защитник Артем Блажиевский — 2:1

Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали непростую победу в Кубке Гагарина над «Адмиралом» — 2:1. Одним из героев матча стал защитник «черно-белых» Артем Блажиевский, забросивший решающую шайбу в овертайме. Подопечные Бенуа Гру сравняли счет в серии 1-1, два следующих матча пройдут во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Трактору» кровь из носу нужно было побеждать. Даже представить было сложно, если команда — победитель «регулярки» в Восточной конференции — окажется в положении 0-2 перед выездом во Владивосток. Полгода биться, финишировать на первом месте, чтоб потом споткнуться в первом раунде плей-офф...

Эти мысли нужно было гнать прочь. И выходить на лед с четким намерением брать реванш у «Адмирала» за позавчерашнее поражение (4:5). Да, сегодня «Трактор» играл гораздо лучше. Но вновь испытал большие сложности. А все потому, что действовать против команд, которые сидят в глухой обороне и действуют вторым номером, нашим парням непросто. Почему? Это тема для отдельной статьи и глубокого анализа.

Начали поединок «черно-белые» здорово — как шершни, проснувшиеся после зимней спячки — зло, агрессивно и мощно. Вот только их многочисленные атаки (или укусы?) не приносили желаемого результата. Дальневосточные «моряки» терпели, кряхтели, но не сдавались. А еще в самой концовке создали самый опасный момент в первом периоде, когда Джек Родуолд едва не огорчил бывших партнеров по команде. Шайба после его броска звонко ударилась в штангу ворот Зака Фукале.

Продолжал наседать на ворота гостей «Трактор» и во втором периоде. А потом случилось необъяснимое: «Адмирал», сидевший в глухой обороне, открыл счет в матче. Это Павел Шэн удачно подставил клюшку после не сильного то ли наброса, то ли броска Даниила Гутика — 0:1. Болельщики на арене «Трактор» притихли, а потом стали неодобрительно гудеть.

Бледной тенью себя действовали лидеры «черно-белых» Макс Шабанов и Виталий Кравцов, пропал из поля зрения Василий Глотов, не виден был Андрей Светлаков... Вернул надежду Никита Коростелев, который пока еще не прижился в коллективе. Именно он совершил хороший слаломный проход, а затем оказался самым расторопным на добивании, протолкнув шайбу в ворота соперника — 1:1.

Уже при равном счете во втором периоде команды обменялись любезностями. У «Адмирала» мог выводить команду вперед Александр Шепелев, у «Трактора» едва не достиг цели бросок Максима Шабанова. 32:16 по броскам в створ ворот — яркое подтверждение того, как складывалась игра по итогам двух периодов встречи.

В заключительной 20-минутке наступательная мощь «Трактора» чуть ослабла. Самый верный момент решить все (ну или почти все!) мог в середине периода Виталий Кравцов. Он оказался на убойной позиции, никто ему не мешал. Но переиграть голкипера «Амура» в ближнем бою форварду «черно-белых» не удалось.

Героем овертайма стал Артем Блажиевский. Защитник «Трактора» сыграл как заправский форвард: пошел на обострение, сделал пас на Александра Кадейкина, получил от него ответную передачу и с убойной позиции «прошил» голкипера соперника. 2:1 в матче, 1-1 в серии! И точка.

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч.

29 марта. «Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 от (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Павел Шэн (Даниил Гутик), 22:33 (5×5).

1:1 — Никита Коростелев (Максим Шабанов), 26:29 (5×5).

2:1 — Артем Блажиевский (Александр Кадейкин), 61:15 (5×5).

Счет в серии: 1-1.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Андрей Мишуров («Адмирал»)

Главный герой матча! Весь матч тащил свою команду, сделал аж 39 сэйвов, причем три с приставкой «супер»! Шикарная игра голкипера «моряков».



Зак Фукале («Трактор»)

Еще один герой поединка. Исправился за неудачную игру в предыдущей игре. Пусть соперники атаковали не так часто, но очень опасно. Помог команде бороться за победу.

Артем Блажиевский («Трактор»)

Автор победного гола — и этим все сказано. Но как же здорово он сыграл в эпизоде! Пошел на обострение, сыграл с партнером, получив от него ответную передачу и точно бросил. Мастерюга!

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).