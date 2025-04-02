Пять очков Максима Шабанова помогли «Трактору» сломить «Адмирал»

Челябинская команда проигрывала 1:3, но разгромила соперников 7:3 в Кубке Гагарина

Невероятный матч выдал форвард хоккейного клуба «Трактор» Максим Шабанов. Лучший бомбардир «регулярки» наконец-то показал свой высокий уровень игры в Кубке Гагарина, набрав 5 очков в матче с «Адмиралом». Челябинская команда уступала в счете 1:3 после первого периода, но затем забросила шесть безответных шайб и праздновала победу 7:3, сравняв счет в серии, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Трактору» сегодня, 2 апреля, проигрывать было нельзя. Иначе челябинский клуб создавал для себя очень сложное положение. Выиграть серию до четырех побед у «Адмирала», уступая 1-3 было бы архисложно. К счастью, «черно-белым» удалось победить, но они изрядно заставили понервничать своих болельщиков.

В первом периоде подопечные Бенуа Гру сделали все возможное, чтобы вызывать на себя шквал критики. Парни много удалялись, плохо цеплялись за шайбу, допускали грубые ошибки в обороне. Совершали непонятные действия в простых, казалось бы, ситуациях. Поэтому нет ничего удивительного в том, что хозяева льда наказали челябинцев за такую игру, забросив три шайбы. А могли и больше.

К счастью, в составе «Трактора» нашелся игрок, который хоть как-то скрасил общее впечатление от унылой игры команды. Григорий Дронов забил-таки гол престижа, оставив надежду на то, что для «черно-белых» еще ничего не потеряно.

Зато во втором периоде парни заиграли так, как от них этого ждут — мощно и агрессивно в атаке, с шквалом бросков по воротам соперника. Уже в самом дебюте Максим Шабанов наконец-таки открыл счет своим голам в плей-офф Кубка Гагарина. Он легко реализовал выход «1 в 0». Затем сравнял счет Чарльз Робинсон после классной комбинации при отложенном штрафе у соперника — 3:3!

Артем Блажиевский и Андрей Светлаков забили еще по голу во втором периоде. Так, за 20 минут «Трактор» коренным образом изменил сюжет матча. Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев в третьем периоде поменял голкипера, бросив в бой Илью Коновалова.

Не помогло: «Трактор» почти тут же «распечатал» вратаря «моряков», а отличился все тот же Шабанов. В самой концовке Владимир Ткачев забил в пустые ворота и установил окончательный счет в матче — 7:3.

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала. 4-й матч.

2 апреля. «Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 3:7 (3:1, 0:4, 0:2).

Шайбы забросили:

1:0 — Либор Шулак (Аркадий Шестаков), 07:42 (5×5).

2:0 — Аркадий Шестаков (Никита Сошников, Егор Петухов), 11:39 (5×5).

2:1 — Григорий Дронов (Максим Шабанов, Александр Кадейкин), 12:54 (5×4).

3:1 — Иван Муранов (Вячеслав Основин), 15:25 (5×5).

3:2 — Максим Шабанов (Владимир Ткачев, Стивен Кэмпфер), 20:36 (4×4).

3:3 — Чарльз Робинсон (Василий Глотов, Григорий Дронов), 27:00 (5×5).

4:3 — Артем Блажиевский (Максим Шабанов, Василий Глотов), 34:25 (4×4).

5:3 — Андрей Светлаков (Семен Дер-Аргучинцев, Стивен Кэмпфер), 38:39 (5×4).

6:3 — Максим Шабанов (Стивен Кэмпфер), 40:37 (5×5).

7:3 — Владимир Ткачев (Максим Шабанов, Григорий Дронов), 59:06 (пв).

Счет в серии: 2-2.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Максим Шабанов («Трактор»)

Главный герой матча. Наконец-то сыграл так, как это делал в «регулярке». Набрал в итоге 5 (2+3) результативных очка. Именно благодаря ему «Трактор» перевернул ход матча.

Григорий Дронов («Трактор»)

Забросил важнейшую первую шайбу «черно-белых», не дав соперникам уйти в отрыв. Затем дважды ассистировал партнерам.

Стивен Кэмпфер («Трактор»)

Оформил ассистентский хет-трик. Пожалуй, единственный из легионеров «Трактора», к которому в этой серии плей-офф не может быть никаких претензий.

Хоккеисты «Трактора» хоть и победили, но вопросы к их игре еще остаются. Хотя и появился лучик надежды на то, что команда начинает выходить на пик формы и добавлять от матча к матчу. Счет в серии 2-2. Следующая игра между соперниками состоится в Челябинске уже послезавтра, 4 апреля.

Фото: пресс-служба ХК «Адмирал» (Владивосток).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).