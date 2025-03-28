Весна пришла, просыпаться пора — как «Трактор» дальневосточным «морякам» проиграл

Фоторепортаж с первого матча челябинского хоккейного клуба на Кубке Гагарина

Первая игра «белых медведей» с дальневосточными «моряками» на хоккейном льду на Кубке Гагарина завершилась неожиданным поражением фаворита. Челябинский «Трактор» потерпел сенсационное домашнее поражение от «Адмирала» со счетом 4:5. Вроде и играли «черно-белые» достойно, больше времени провели в атаке, но результат не в нашу пользу. О том, как это было, — в репортаже фотокорреспондента ИА «Первое областное».

Конечно же, «Трактор» был фаворитом в этом противостоянии. А разве может быть иначе, если челябинцы стали лучшей командой на «Востоке» по итогам регулярного чемпионата? Впрочем, этим фаворитом она и остается, даже несмотря на поражение в первом матче.

Почему проиграли? Вчера по горячим следам мы рассказали о том, как сыграли команды. Можно приводить множество факторов, но главное, пожалуй, в том, что не лучшим образом вчера, 27 марта, сыграл голкипер нашей команды Зак Фукале. Как минимум в двух пропущенных шайбах он, пусть и косвенно, но виноват. Не выручил, не подтащил команду в нужный момент.

И это все при том, что на протяжении всей «регулярки» вратарь «черно-белых» был оплотом надежности и уверенности. Зак неоднократно тащил нашу команду, совершал удивительные сейвы. Но вчера что-то у него пошло не так.

Его игра наверняка передалась и партнерам по команде. Не лучшим образом сыграли лидеры «Трактора» — Виталий Кравцов, Григорий Дронов, Александр Кадейкин, Владимир Ткачев...

И даже Макс Шабанов свою «пушку» почему-то не расчехлил. Хотя и старался обострять игру, несколько раз брал инициативу на себя.

Кроме того, никак не может найти себя в команде Никита Коростелев. Да, возможно, помешала адаптироваться в коллективе и на льду травма, но пока форвард не приносит пользу «Трактору». Очевидно, что обмен с «Северсталью» на Михаила Котляревского пока не приносит желаемого эффекта. Как будто челябинский клуб от этой рокировки проиграл.

Зато вчера проявил себя хоккеист, который ранее находился в тени. Появившийся в «Тракторе» по ходу сезона Остап Сафин выдал лучший свой матч за «черно-белых». Он и две шайбы забросил, и в целом произвел очень хорошее впечатление.

Челябинцы пропустили две шайбы в первом периоде, и зрители приуныли. Можно было даже не смотреть матч, чтобы понять по их глазам — они разочарованы тем, как играет их команда. Смотрим по сторонам — даже Питер за Челябинск.

Зато в стане соперника нашелся такой вот счастливый болельщик из Владивостока. Непонятно только, почему он занял место в самой гуще поклонников «Трактора», вообще-то для фанатов гостевой команды предусмотрен свой сектор на челябинской арене.

В третьем периоде «черно-белые» подарили болельщикам надежду на то, что команда может спасти матч. На последней минуте третьего периода все тот же Остап Сафин сократил разрыв в счете до минимума. Казалось, вот-вот — и «Трактор» сравняет счет и переведет игру в овертайм.

Увы, не сложилось. Первый раунд в противостоянии остался за гостями. Не будем падать духом. «Трактор» обязательно возьмет свое в следующих играх. Надо только сделать правильные выводы из поражения и продолжать гнуть свою линию.