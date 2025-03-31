Никита Сошников уничтожил «Трактор» в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина

Он оформил хет-трик, а хоккейный клуб «Адмирал» выиграл в овертайме 4:3

Хоккеисты челябинского «Трактора» потерпели гостевое поражение от «Адмирала» в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина. Подопечные Бенуа Гру уступили в овертайме со счетом 3:4, а героем поединка стал экс-форвард «черно-белых» Никита Сошников. В его активе 4 (3+1) результативных очка. Счет в серии 1-2 не в нашу пользу, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В том, что «Трактор» к серии подошел не в своей тарелке, наглядно показали первые два домашних поединка с «Адмиралом». Первый из них «черно-белые» проиграли, во втором чудесным образом спаслись благодаря Артему Блажиевскому. «Моряки» на чужом льду действовали вторым номером, глухо сев в оборону. Однако на своей территории могли раскрыться, сыграть в таком ключе, который выгоден «Трактору».

Да, «Адмирал» в первом периоде действительно сыграл иначе, не стал отсиживаться в обороне. Зато добавил в движении и агрессии в атаке, очень высоко стал встречать соперника. Удивительно, но хоккеисты «Трактора» к этому почему-то оказались не готовы. Две шайбы «моряки» забросили за счет прессинга, вынудив соперников ошибиться.

В первом случае вину за пропущенный гол могут наравне разделить голкипер челябинцев Зак Фукале и защитник Логан Дэй. Первый долго размышлял за воротами, куда отдавать передачу, а второй вынужден был оперативно как-то избавляться от шайбы, но придумал самое худшее решение, сделав пас через «пятак». Никита Сошников передал привет челябинским болельщикам, открыв счет в матче — 1:0.

А в середине периода экс-форвард «Трактора» забросил еще одну шайбу в ворота бывшей команды. Именно он заставил ошибиться Александра Рыкова, накрыв того в средней зоне. Дмитрий Завгородний поборолся за шайбу за воротами, та оказалась на «пятаке» и вездесущий Сошников оформил «дубль» — 2:0.

Нельзя сказать, что «Трактор» действовал совсем уж плохо. Нет, у нашей команды были возможности забить. Но игра шла не по сценарию Бенуа Гру. Во втором периоде челябинцы полностью владели территориальным преимуществом, обрушив шквал атак на ворота соперника. Порой «черно-белым» откровенно не везло — шайба дважды попадала в штангу.

Ну а в середине второго периода «Трактор» наконец-таки забил, причем дважды. В обоих случаях сделали это защитники. Достигли цели броски Стивена Кэмпфера и Артема Блажиевского. Впрочем, хозяева в самой концовке 20-минутки снова вышли вперед, реализовав большинство благодаря мощнейшему щелчку Либора Шулака — 3:2.

В дебюте третьего периода напомнили о себе форварды «черно-белых». Здорово сыграл в эпизоде Семен Дер-Аргучинцев: ворвался в чужую зону, сделал пас на партнера по команде и сам же добил шайбу в ворота — 3:3. Очень непросто пришлось нашим парням, когда за игру высоко поднятой клюшкой 4-минутный штраф получил Чарльз Робинсон.

Спецбригады большинства у хозяев льда действовали очень опасно. Шейн Принс наносил опаснейший бросок после быстро разыгранной комбинации. Зак Фукале успел переместиться и закрыть пустой угол ворот. Мог выводить «моряков» вперед Даниил Гутик — снова голкипер «Трактора» на месте. Еще и неугомонный Сошников едва не забил на добивании. Челябинцы с большим трудом выстояли.

В конце третьего периода игра неожиданно раскрылась — обе команды создали по паре убойных голевых моментов. Но самый верный шанс закончить все мог Сошников, уже на последних секундах третьего периода он каким-то чудом не поразил ворота «Трактора»! Но именно он и стал героем матча, когда в овертайме забросил шайбу и принес победу своей команде.

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч.

31 марта. «Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 от (2:0, 1:2, 0:1, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Никита Сошников, 03:25 (5×5).

2:0 — Никита Сошников (Дмитрий Завгородний), 13:58 (5×5).

2:1 — Стивен Кэмпфер (Арсений Коромыслов, Владимир Ткачев), 31:50 (5×5).

2:2 — Артем Блажиевский (Александр Кадейкин), 32:53 (5×5).

3:2 — Либор Шулак (Дмитрий Завгородний, Никита Сошников), 37:38 (5×4).

3:3 — Семен Дер-Аргучинцев (Василий Глотов), 41:14 (5×5).

4:3 — Никита Сошников (Аркадий Шестаков, Георгий Солянников), 76:17 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Никита Сошников («Адмирал»)

Провел отличный матч, став его главным героем. Уже в первом периоде оформил дубль в ворота бывшей команды. В итоге оформил хет-трик + ассист, но главное — принес победу «Адмиралу» в овертайме.

Артем Блажиевский («Трактор»)

Вновь показал, что к серии плей-офф подошел в хорошей физической готовности. Забил важнейший гол, сравняв счет. Справился и со своими обязанностями в обороне.

Андрей Мишуров («Адмирал»)

Был оплотом надежности и уверенности в стане «моряков». Совершил 51 сэйв. Классная игра голкипера «моряков»!

Счет в серии 1-2 не в нашу пользу. Следующая игра состоится 2 апреля во Владивостоке.

Фото: пресс-служба ХК «Адмирал» (Владивосток).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).