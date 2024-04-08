«Трактор» всухую проиграл серию «Локомотиву» в Кубке Гагарина

Челябинцы уступили в четвертом матче со счетом 0:3 и завершили хоккейный сезон

Хоккейный сезон для команды «Трактор» завершен. Сегодня, 8 апреля, челябинцы уступили и в четвертом матче ярославскому «Локомотиву» со счетом 0:3. И таким образом «всухую» проиграли полуфинал Кубка Гагарина, выбыв из розыгрыша за трофей. Рассказываем о том, как сложился последний матч сезона для подопечных Алексея Заварухина.

Надо ли говорить о том, что в Челябинске с нетерпением ждали этого матча? Как и двумя днями ранее, билеты на поединок в арену «Трактор» раскупили мгновенно. И зрители заранее спешили занять свои места. А в вестюбиле между тем состоялась встреча верблюжонка Отвина и героини нашей публикации, болельщицы «черно-белых» Екатерины Жеребиной. «Челябинская ракета» она же «Зажигалочка» сфотографировалась на память с талисманом ОТВ. Ну, как могла наша команда сегодня проиграть? «Трактору» нужна была только победа!

Начало матча получилось огненным. Обе команды обрушили шквал атак на ворота соперника. У хозяев на острие атаки оказался Владимир Жарков, однако в ближнем бою не смог переиграть голкипера «Локомотива». У гостей дважды опасно бросал Александр Полунин. Но на этом стартовый запал у «черно-белых» угас, а вот ярославцы продолжили играть на космических скоростях.

Они взяли под контроль середину площадки, легко входили в чужую зону и переигрывали оппонентов на «пятаке». Как минимум в трех случаях могли забивать после бросков с ближней дистанции — на ударную позицию выходили Тот же Полунин и дважды Даниил Бут. Чуть позже им удалось провести и хорошую контратаку, которую броском с неудобной руки завершил Павел Красковский. На 11-й минуте они добились-таки своего. Контратака «3 в 2» получилась очень быстрой, словак Мартин Гернат был точен — 0:1.

Лишь после этого челябинцы немного активизировались, отодвинули игру от своих ворот. Но достойно ответить смогли лишь однажды, когда форвард «черно-белых» Виталий Кравцов бросал казалось наверняка — но голкипер гостей Даниил Исаев был надежен. Ну и в самом конце периода шайба после броска Чарльза Робинсона едва не залетела в ворота.

В общем и целом, игра «черно-белых» в стартовом отрезке разочаровала. Этого явно было недостаточно для того, чтобы рассчитывать на положительный результат в матче с таким мощным «Локомотивом».

Куда веселее и обнадеживающе для поклонников «черно-белых» стала игра во втором периоде. «Трактор» большими силами пошел вперед. И вынудил соперников фолить. В большинстве челябинцы дважды имели реальную возможность сравнять счет. Но в одном случае после броска Владимира Юртайкина шайба попала в штангу, в другом Виталию Кравцову чуть не хватило точности. Вообще, 74-й номер «Трактора» был самым активным у южноуральцев.

Увы, но вместо того, чтобы додавить соперника, челябинцы пропустили вторую шайбу. В очередной раз хозяева льда безобразно сыграли на «пятаке». Максим Березкин из-за ворот отдал передачу в центр, а Артур Каюмов «прошил» Сергея Мыльникова. Все предельно легко и просто — 0:2.

Но и это было еще не все. В концовке периода гости снова забили. И снова с «пятака». Голкипер челябинцев Сергей Мыльников потащил один бросок, а на добивании был точен Сергей Андронов. 0:3 — и трибуны арены «Трактор» затихли. Кажется, уже никто не верил в то, что «Трактор» может спасти матч. Забросили гости и еще одну шайбу, но взятие ворот судьи отменили после просмотра видеоповтора.

Третий период, по сути, превратился в формальность. Должно было произойти какое-то чудо, чтобы «Трактор» мог переломить ход матча. За 7 минут до финальной сирены челябинцы пошли ва-банк, сменив вратаря на шестого полевого игрока. «Локомотив» сыграл строго по счету, «засушив» игру. И уверенно довел поединок до логического завершения.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. Полуфинал.

8 апреля. «Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Мартин Гернат (Иван Чехович), 10:38 (5×5).

0:2 — Артур Каюмов (Максим Березкин, Александр Елесин), 25:34 (5×5).

0:3 — Сергей Андронов (Иван Чехович, Дмитрий Симашев), 33:27 (5×5).

Счет в серии: 0-4.

Хоккейный сезон для команды «Трактор» закончен. Увы, наша команда не смогла оказать серьезного сопротивления «Локомотиву». Сейчас больно и обидно, но признаем честно: наша команда уступила волжанам абсолютно по делу, соперник был сильней и заслуженно победил.

Скажем спасибо «Трактору» за сезон! Слова благодарности Алексею Заварухину за то, что заставил нас поверить в команду. Мы не были фаворитами в противостоянии с «Салаватом Юлаевым» и «Динамо», но сумели их пройти. И эти победы у нас никто не отнимет.