В Челябинске юная фанатка мечтает о встрече с голкипером «Трактора» Заком Фукале

7-летняя Ариша Высоцкая не пропускает домашние матчи челябинского клуба

«Мама, когда я увижу Зака»? — 7-летняя Ариша Высоцкая замучила этим вопросом Екатерину. В этом сезоне девочка стала активным болельщиком «Трактора», не пропускает домашние матчи команды, а еще грезит о встрече со своим кумиром — голкипером челябинского клуба Заком Фукале. Сегодня, в День болельщика, рассказываем об искренней любви девочки к любимой команде и о том, как это увлечение отразилось на всей семье Высоцких.

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Интерес к хоккею у Арины появился после того, как в сентябре прошлого года она впервые посетила матч «Трактора». Ее родители, Екатерина и Никита Высоцкие, профессиональные спортсмены — на хорошем уровне выступали в соревнованиях по легкой атлетике. Но они и думать не могли о том, что рядовой поход на хоккей может кардинально изменить весь их уклад жизни. Игра «Трактора» произвела огромное впечатление на их дочурку.

«Грандиозное шоу, атмосфера праздника — для нее это было что-то невероятное! С этого момента ребенок просто живет хоккеем: смотрит матчи и видеоролики о команде. Дома тоже разговоры о „Тракторе“ и игроках команды не прекращаются... Теперь мы к матчам готовимся основательно — купили клубную атрибутику, рисуем плакаты в поддержку команды, участвуем в конкурсах», — рассказывает Екатерина.

Семья Высоцких — спортивная. Родители Арины, Екатерина и Никита, бывшие легкоатлеты. Никита, завершив профессиональную карьеру, продолжает играть в хоккей в любительской команде на позиции вратаря. Ариша часто бывала на его играх, но там эмоции не идут ни в какое сравнение с той атмосферой, что царит на матчах «Трактора». Тем более, если места на играх «черно-белых» находятся рядом с фанатским сектором А.

«Дочка тут же поймала эту стихию, завелась и стала эмоционально себя вести. Даже фанаты стали на нее украдкой поглядывать и хлопать в ладоши! Все смотрели на нашего ребенка и приходили в удивление от того, как маленькая девочка так искренне „топит“ за команду! Мы с супругой тоже очень удивились, увидели дочку с новой для нас стороны», — подключается к разговору Никита Высоцкий.





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Смотреть хоккейные матчи по телевизору для Арины Высоцкой — привычное дело. Хотя и интерес к ним не такой, как на арене. В центре ее внимания «Трактор», но изучает результаты других команд, смотрит турнирную таблицу и считает очки. Полгода назад она приняла участие в конкурсе «Талисмания» от хоккейного клуба «Трактор». Там девочка ближе познакомилась с талисманом команды — Белым Медведем.

Пресс-служба «черно-белых» записала с ростовой куклой и девочкой несколько видеороликов на хоккейном льду. Ариша в Белого Мишку влюбилась! Но теперь у нее все мысли связаны с голкиперами «Трактора» — Заком Фукале и Сергеем Мыльниковым. Они ее любимые игроки.

«У нее мечта с ними встретиться. Если речь заходит о хоккее, она часто задает мне вопрос: „Ну, когда я увижу Зака Фукале?!“ Ариша переживает, что пообщаться с ним не получится, он же по-русски не разговаривает. Успокаиваю ее тем, что Зак учит русский язык, придет время — и, может быть, получится с ним пообщаться», — добавляет Екатерина.

Интересно, что хоккей увлек и саму Екатерину. Она — очень эмоциональный человек! Говорит, что на своей первой игре стояла на трибунах и ревела... Настолько ее увлек матч! На недавний гостевой поединок с «Динамо» в Кубке Гагарина Екатерина Высоцкая улетела в Москву одна. Муж сам купил ей билеты.

«Я не могу по телевизору смотреть, мне надо быть вместе с командой на арене. Никита это понимает. И не нужны мне никакие тусовки или прогулки с подружками. Игра команды „Трактор“ — вот, что меня интересует в первую очередь», — рассказывает Екатерина.

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Хорошо это или плохо — быть всецело поглощенным каким-либо делом? Не зря ведь есть такое мнение, что быть болельщиком — хорошо, фанатом — плохо. Мол, всему должна быть мера, а чрезмерное увлечение чем-либо скорее вред, чем польза.

Екатерина признается, что иногда боится такой сильной привязанности дочери к хоккею. «Иногда появляются мысли: а как летом жить? Как без этих эмоций? — делится она. — Пока она маленькая, я думаю о том, что вдруг она вырастет и влюбится в какого-то хоккеиста, как это обычно бывает».

Однако мама девочки надеется, что увлечение спортом поможет Арине в будущем найти баланс. Это сейчас у нее такая всеобъемлющая любовь к хоккею, пройдет некоторое время — и она может остыть. Тем более, что у родителей есть план Б — в скором времени привлечь ее к тренировкам по легкой атлетике. Это может вызвать у нее новый интерес к спорту.

«С другой стороны, давайте подумаем вместе: хорошо ведь, когда у человека есть какое-то хобби и увлечение, верно? Главное, чтобы не переходить какую-то грань, а фанатизм был в разумных пределах. Но я думаю, мы с Никитой, не упустим этот момент и направим энергию Аришки в нужное русло», — подытожила Екатерина Высоцкая.

Впереди у «Трактора» финал Кубка Гагарина! Челябинский клуб очень близок к тому, чтобы впервые в своей 78-летней истории завоевать титул чемпиона страны. Кто знает, может быть, маленькую лепту в исторический успех клуба внесет и юная его фанатка.

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» и из личного архива семьи Высоцких.