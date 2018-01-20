Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.59 -0.17 69.4 +0.14
Челябинск
сейчас
 
-20 °C
завтра
 
-17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Смотрите на 1obl.tv третью за полтора месяца встречу «Трактора» с ханты-мансийской «Югрой»

Смотрите на 1obl.tv третью за полтора месяца встречу «Трактора» с ханты-мансийской «Югрой»

Челябинцы постараются продлить победную серию.
сегодня в 12:04
  |  Спорт

Сегодня, 20 января, «Трактор» начинает короткую домашнюю серию матчем против ханты-мансийской «Югры». Челябинцы принимают гостей под сводами ледовой арены имени Валерия Белоусова впервые в сезоне 2017/2018, до этого хоккеисты дважды встречались на территории соперника.

Аутсайдер Чемпионата потерял возможность выйти в плей-офф, опустившись на 14 строчку таблицы. Челябинский «Трактор» в свою очередь практически нагнал другую южноуральскую команду - магнитогорский «Металлург». Сейчас черно-белые расположились на 6 месте с 84 очками после 52 проведенных игр. Для челябинцев эта встреча станет возможностью укрепить свое положение.

Черно-белые оказались сильнее трижды в четырех выездных матчах. Каждый раз оформить победу челябинцам удавалось за отведенные 60 минут. Три матча подряд продолжается результативная серия защитника Ника Бэйлена.

Прямую трансляцию матча «Трактор» - «Югра» смотрите сегодня на «Онлайн ТВ». Также следить за ходом встречи можно в нашей текстовой трансляции. Начало матча в 16:30 по местному времени.

ddp-AZ10Eow.jpg

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
Дебютная шайба Марселя Шолохова помогла «Трактору» одолеть «Югру»
сегодня в 19:04
Дебютная шайба Марселя Шолохова помогла «Трактору» одолеть «Югру»
Хоккей
КХЛ. Челябинский «Трактор» принимает гостей из Ханты-Мансийска
сегодня в 16:00
КХЛ. Челябинский «Трактор» принимает гостей из Ханты-Мансийска
Общество
700 миллионов выделено на «Безопасные и качественные дороги» Челябинска в 2018 году
сегодня в 15:04
700 миллионов выделено на «Безопасные и качественные дороги» Челябинска в 2018 году
Происшествия
Следователи установили посредника в продаже 13-летней девочки челябинками
сегодня в 14:27
Следователи установили посредника в продаже 13-летней девочки челябинками
Происшествия
Раннее ДТП унесло жизнь 30-летнего нарушителя на трассе М-5 на Южном Урале
сегодня в 13:38
Раннее ДТП унесло жизнь 30-летнего нарушителя на трассе М-5 на Южном Урале
Происшествия
Массовая авария на трассе М-5 унесла жизнь одного человека
сегодня в 12:59
Массовая авария на трассе М-5 унесла жизнь одного человека
Спорт
Смотрите на 1obl.tv третью за полтора месяца встречу «Трактора» с ханты-мансийской «Югрой»
сегодня в 12:04
Смотрите на 1obl.tv третью за полтора месяца встречу «Трактора» с ханты-мансийской «Югрой»
Общество
Приложение для проверки подлинности новых купюр выпустил Госзнак
сегодня в 11:33
Приложение для проверки подлинности новых купюр выпустил Госзнак
Смотрите «Онлайн ТВ»
Матч «Челмет» vs «Ижсталь»
Live
завтра в 13:00  |  Спорт
Матч «Челмет» vs «Ижсталь»
Читайте также
Хоккей
Дебютная шайба Марселя Шолохова помогла «Трактору» одолеть «Югру»
сегодня в 19:04
Дебютная шайба Марселя Шолохова помогла «Трактору» одолеть «Югру»
Хоккей
КХЛ. Челябинский «Трактор» принимает гостей из Ханты-Мансийска
сегодня в 16:00
КХЛ. Челябинский «Трактор» принимает гостей из Ханты-Мансийска
Происшествия
Раннее ДТП унесло жизнь 30-летнего нарушителя на трассе М-5 на Южном Урале
сегодня в 13:38
Раннее ДТП унесло жизнь 30-летнего нарушителя на трассе М-5 на Южном Урале
Хоккей
«Трактор» одолел омских «ястребов» с минимальным преимуществом
18.01.2018
«Трактор» одолел омских «ястребов» с минимальным преимуществом
Читайте на БФМ74
Общество
Челябинский «Трактор» в гостях одержал волевую победу на «Авангардом». Дуэль чешских вратарей-олимпийцев осталась за Францоузом
вчера в 10:22
Челябинский «Трактор» в гостях одержал волевую победу на «Авангардом». Дуэль чешских вратарей-олимпийцев осталась за Францоузом
Интервью
Станислав Мошаров: «Первый этап плей-офф – не потолок для «Трактора»»
28.12.2017
Станислав Мошаров: «Первый этап плей-офф – не потолок для «Трактора»»
Смотрите на «Онлайн ТВ»
Актер и шоумен Станислав Ярушин загадал Кубок Гагарина «Трактору» в новогоднем желании
01.01.2018  |  Позитив
Актер и шоумен Станислав Ярушин загадал Кубок Гагарина «Трактору» в новогоднем желании
Смотрите сейчас
Трактор разыгрывает квартиру
27.12.2017
Трактор разыгрывает квартиру
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна