/ Смотрите на 1obl.tv третью за полтора месяца встречу «Трактора» с ханты-мансийской «Югрой»

Челябинцы постараются продлить победную серию.

Сегодня, 20 января, «Трактор» начинает короткую домашнюю серию матчем против ханты-мансийской «Югры». Челябинцы принимают гостей под сводами ледовой арены имени Валерия Белоусова впервые в сезоне 2017/2018, до этого хоккеисты дважды встречались на территории соперника.



Аутсайдер Чемпионата потерял возможность выйти в плей-офф, опустившись на 14 строчку таблицы. Челябинский «Трактор» в свою очередь практически нагнал другую южноуральскую команду - магнитогорский «Металлург». Сейчас черно-белые расположились на 6 месте с 84 очками после 52 проведенных игр. Для челябинцев эта встреча станет возможностью укрепить свое положение.

Черно-белые оказались сильнее трижды в четырех выездных матчах. Каждый раз оформить победу челябинцам удавалось за отведенные 60 минут. Три матча подряд продолжается результативная серия защитника Ника Бэйлена.

Прямую трансляцию матча «Трактор» - «Югра» смотрите сегодня на «Онлайн ТВ». Также следить за ходом встречи можно в нашей текстовой трансляции. Начало матча в 16:30 по местному времени.





