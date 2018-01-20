/ Дебютная шайба Марселя Шолохова помогла «Трактору» одолеть «Югру»

Челябинцы вырвали победу с минимальным преимуществом.

Неожиданно трудным для челябинского «Трактора» оказался матч против ханты-мансийской «Югры». Южноуральской команде с огромным усилием и минимальным преимуществом удалось переиграть аутсайдера. Игра завершилась со счетом 2:1.

Статистически преимущество по ходу встречи было на стороне гостей. Команда из Сибири первой распечатала ворота хозяев, в большинстве забил Александр Угольников.

Сравнять счет удалось только к середине матча. Игорь Полыгалов с передачи Алексея Кручинина оправляет шайбу в ворота Тимура Билялова. Исход матча определился в финальной двадцатиминутке, решающую шайбу забил 20-летний форвард Марсель Шолохов. Этот гол стал дебютным для молодого хоккеиста в КХЛ.

Команда из Ханты-Мансийска оказалась неуступчивым соперником. Игроки держали болельщиков в напряжении до последних секунд. Подопечным Анкара Гатиятулина удается продлить победную серию и заработать необходимые 3 очка. Следующая встреча также пройдет также на домашнем льду, 22 января «Трактор» принимает омский «Авангард».

«Трактор» (Челябинск) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы:

Угольников — 8 (бол., Пестушко, Савинайнен), 17:03 — 0:1.

Полыгалов — 13 (Кручинин), 33:21 — 1:1.

Шолохов — 1 (Кокуев, Рыбаков), 46:11 — 2:1.



