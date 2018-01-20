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/ КХЛ. Челябинский «Трактор» принимает гостей из Ханты-Мансийска

КХЛ. Челябинский «Трактор» принимает гостей из Ханты-Мансийска

Черно-белые постараются продлить победную серию.
сегодня в 16:00
  |  Хоккей

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МАТЧ ОКОНЧЕН  ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 49-66 ; Броски в створ: 28-24 ; Голы: 2-1 ; Вбрасывания: 26-34 ; Блокированные броски: 21-10 ; Силовые приемы: 7-19 ; Время в атаке: 13:01-13:55 ; Штраф: 12-12

Статистика 3-го периода: Броски: 15-23 ; Броски в створ: 8-5 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 13-8 ; Блокированные броски: 11-3 ; Силовые приемы: 2-7 ; Время в атаке: 03:57-05:08 ; Штраф: 6-6

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин – Звучит финальная сирена. «Трактор» набирает 3 очка в «вальдольном» матче против аутсайдера турнирной таблицы. 

Удаление. Югра.  12. Неколенко Архип 2 мин. Подножка

60 мин – 13,1 секунду остается отыграть командам. Очередное удаление, на скамейку отправляется игрок гостей. 

59 мин – «Югра» пошла ва-банк. Ворота «Югры» остаются пустыми. Игра продолжается в формате четыре на шесть. 

Удаление. Трактор.  28. Якуценя Максим 2 мин. Толчок клюшкой

59 мин – Короткую передышку берут гости. Тренер принимает решение вывести шестого полевого на лед. 

58 мин – «Югра» играет в полном составе. 

57 мин – Опасно! Штанга спасает гостей, от нее отскакивает шайба после броска Линуса Виделля. Болельщики подначивают хоккеистов. Атака продолжается. 

56 мин – Меньше чем за четыре минуты до окончания основного времени челябинцы получают численное преимущество. «Трактор» может укрепить счет в свою пользу. 

Удаление. Югра.  47. Михеев Артём 2 мин. Задержка руками

56 мин – Хороший момент для «Трактора»! К сожалению, Виделль отправляет шайбу рядом со штангой.  

56 мин – «Югра» не сдается, вновь и вновь бьет в створ ворот челябинской команды. Безрезультатно. 

55 мин – Кручинин выходит на половину «Югры», Билялову приходится вступить в игру. Шайба возвращается в зону хозяев. 

54 мин – Втроем против одного защитника идут «югорчане». Шайба оказывается в ловушке южноуральского голкипера. 

53 мин – Урезанные пятерки спокойно провели 2 минуты, не создав опасных моментов. Команды играют в полном составе. 

52 мин – «Трактор» выигрывает вбрасывание на середине поля и идет в атаку. 

51 мин – Меньше чем за десять минут до конца основного времени команды схлопотали по удалению. 

Удаление. Югра.  95. Комаристый Александр 2 мин. Подножка

50 мин – Команды уравниваются в численном составе. Удаление в составе «Югры». 

Удаление. Трактор.  45. Кокуёв Семён 2 мин. Толчок клюшкой

49 мин – Черно-белые не отдают гостям шайбу, самостоятельно создавая опасные моменты. Численное преимущество уходит к гостям.     

48 мин – Челябинцам удалось сохранить преимущество в счете, играя в меньшинстве. Команды продолжают игру в полном составе. 

Удаление. Трактор.  28. Якуценя Максим 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой

Изменение счета: Трактор. 68. Шолохов Марсель ассистенты: 45. Кокуёв Семён10. Рыбаков Александр В. В равенстве.

46 мин – ГОООЛ! Челябинцы ведут с минимальным преимуществом. Дебютирует молодой игрок Марсель Шолохов. Эта шайба стала первой для него в КХЛ. 

45 мин – Рихард Гюнге берет инициативу на себя на «пятачке» соперника, Билялов снова спасает свою команду. 

43 мин – Александр Черников сегодня не вернется на лед. Травмы челябинского хоккеиста после приема шайбы на грудь не позволили ему продолжить игру.  

42 мин – Сходу атакует ворота челябинцев «Югра», Павел Францоуз на месте. 

41 мин – Решающая двадцатиминутка начинается с обмена атаками. 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД 

Статистика 2-го периода: Броски: 21-18 ; Броски в створ: 12-5 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 5-15 ; Блокированные броски: 7-4 ; Силовые приемы: 3-5 ; Время в атаке: 05:18-03:24 ; Штраф: 2-2

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА 

40 мин – Заброшенная шайба подстегнула челябинцев к борьбе. Голкипер «Югры» Билялов выстоял несколько опасных атак, только под конец второго периода гостям удалось вывести шайбу из своей зоны. 

39 мин – Опасный бросок Пола Щехуры! На табло без изменений. Вбрасывание в зоне соперника за 40 секунд до конца двадцатиминутки.  

38 мин – До конца второй двадцатиминутки остается всего пара минут. Преимущество на стороне хозяев. 

36 мин – «Трактор» продолжает игру на половине соперника. Затяжная атака челябинцев идет у ворот гостей, Билялову удается отбить несколько бросков. 

Изменение счета: Трактор. 71. Полыгалов Игорь ассистенты: 78. Кручинин Алексей. В равенстве.

35 мин – Челябинцы сравнивают! Полыгалов обходит защитников «Югры» после передачи Кручинина и забивает. 

34 мин – «Трактор» продолжает в полном составе. 

33 мин – Черников принял шайбу на себя. Игра остановлена. Удар оказался очень сильным, хоккеист покидает лед. 

32 мин –  Гости продолжают атаковать ворота «Трактора». Павел Францоуз снова вступает в игру, на это раз после броска Савинайнена. 

31 мин – Четверка обороны «Трактора» вступает в игру. Варфоломеев бросает под перекладину, Павел Францоуз на месте. 

Удаление. Трактор.  28. Якуценя Максим 2 мин. Задержка руками

29 мин – Снова в игру вступает голкипер «Югры» после броска Александра Рыбакова. На табло без изменений. Гости надежно играют. 

28 мин – «Югра» на льду в полном составе. 

27 мин – Связка Бэйлен-Гюнге снова создает опасные моменты. Бэйлен бросает от синей линии, на «пятачке» Гюнге не удается одолеть соперника. 

Удаление. Югра.  6. Журавлев Егор 2 мин. Толчок клюшкой

26 мин – «Югра» наказана за нарушение правил. Челябинцы в большинстве. 

24 мин – Снова в атаке защитник челябинской команды. Ник Бэйлен эффектно отправляет шайбу в сторону ворот гостей, Билялов надежен. 

23 мин – Опасно у ворот «Югры». Черников набрасывает, но партнер не попадает по шайбе. 

23 мин – «Югра» продолжает тактику первой двадцатиминутки и навязывает челябинцам свою игру. 

21 мин – Команды играют в полном составе. 

21 мин – Продолжается встреча, хозяева начинают вторую двадцатиминутку в большинстве. «Трактор» сразу же идет в атаку. 

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА 

Статистика 1-го периода: Броски: 13-25 ; Броски в створ: 8-14 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 8-11 ; Блокированные броски: 3-3 ; Силовые приемы: 2-7 ; Время в атаке: 03:46-05:23 ; Штраф: 4-4

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА 

20 мин – Звучит сирена, возвещающая о завершении первого периода. Челябинцам не удалось отыграться, следующий игровой отрезок черно-белые начнут в большинстве. 

Удаление. Югра.  51. Майоров Константин 2 мин. Задержка руками

19 мин – Еще одно большинство челябинцев. Чуть больше минуты до конца стартовой двадцатиминутки.

18 мин – Команды играют в полном составе. 

18 мин – Шанс сравнять счет! Данил Мамаев обходит защитников соперника и свободно бросает. Голкипер «Югры» вовремя среагировал. 

Изменение счета: Югра. 13. Угольников Александр ассистенты: 85. Пестушко Максим, 86. Савинайнен Вели-Матти. В большинстве.

18 мин – И тут же «Трактору» прилетает шайба!  

Удаление. Трактор. Командный штраф 2 мин. Нарушение численного состава

17 мин – Под занавес первой двадцатиминутки челябинцы допускают численное нарушение. Шесть хоккеистов одновременно оказались на льду. Судьи не оставили нарушение без внимания. На скамейку отправляется Рихард Гюнге. 

16 мин – Команды играют в полном составе. 

16 мин – Смена состава у «Трактора», Якуценя и Кручинин бьются вблизи ворот соперника. Безрезультатно. 

15 мин – Команда с Севера ловко выбрасывает шайбу со своей половины, оставшаяся на льду четверка «Югры» не дает челябинцам в большинстве создать возможность для броска. 

Удаление. Югра.  75. Погоришный Олег 2 мин. Задержка руками

14 мин – Первое большинство для «Трактора», на льду пятерка большинства у хозяев. 

12 мин – Челябинцам удалось довести шайбу до ворот соперника, дальше момент не получил развития. В первые 10 минут чаще приходится вступать в игру именно голкиперу хозяев. 

11 мин – Позиционная атака не удается гостям, челябинцы же стремятся создавать моменты на ошибках югорчан. 

9 мин – «Югра» ведет активную игру несмотря на свое турнирное положение. Соперники создают очередной опасный момент у ворот Францоуза, который перетекает в небольшую стычку. 

8 мин – Легионер челябинской команды Линус Виделль бросает из-за игроков, голкипер «Югры» на месте. 

7 мин – Команды играют в полном составе. 

7 мин – Остается 25 секунд до уравнивания составов. Челябинцы идут в атаку, на острие Юрий Петров. 

6 мин – Игра продолжается в зоне «Трактора» после не реализованной контратаки челябинцев. Отличную возможность удалось создать гостям и почти продавить шайбу в створ. Францоуз на месте. 

Удаление. Трактор.  45. Кокуёв Семён 2 мин. Задержка клюшкой

5 мин – Первое удаление в это встречи. «Югра» играет в большинстве. 

3 мин – В игру впервые вступает Павел Францоуз. Тобиас Виклунд бросает от синей линии, голкипер челябинской команды фиксирует ее. 

2 мин – Команда из Ханты-Мансийска идет вперед, хозяевам не удается перехватить шайбу. Сегодня ворота челябинцев защищает Павел Францоуз. 

1 мин – Звучит сигнал, возвещающий о начале встречи. 

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД 

Наставники назвали составы команд. Ниже представлены имена хоккеистов, которые выйдут сегодня на лед под сводами ледовой арены «Трактор». 

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ХОЗЯЕВА

«Трактор», Челябинск 
1-я: Никитин-Вишневский:Кручинин-Полыгалов-Якуценя(а);
2-я: Рясенский-Бэйлен:Виделль-Щехура(а)-Гюнге;
3-я: Шинин(к)-Бородкин:Шолохов-Рыбаков-Кокуев;
4-я: Мамаев-Петров А.;Черников-Петров Ю.-Кравцов.
Францоуз (Демченко).

ГОСТИ

«Югра», Ханты-Мансийск 
1-я: Виклунд-Бурстрем:Королев-Неколенко-Савинайнен(а);
2-я: Витасек-Угольников:Варфоломеев-Михеев-Пестушко(а);
3-я: Журавлев-Булянский:Морозов-Комаристый-Тимирев;
4-я: Шулаков-Погоришный:Шэн-Майоров-Панов(к).
Билялов (Проскуряков). 

Добрый день, уважаемые любители хоккея! Сегодня сайт «Первый областной» ведет прямую трансляцию матча «Трактор»-«Югра». Соперники встречаются третий раз по ходу текущего сезона Регулярного чемпионата КХЛ. Предыдущие оба раза челябинцы выходили победителями, наколотив 7 шайб. Соперники из Ханты-Мансийска ни разу не сумели распечатать ворота челябинцев. «Трактор» – явный фаворит встречи, сегодня постарается продлить победную серию и порадовать болельщиков результативным матчем. Наблюдать за игрой в прямом эфире можно здесь.



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