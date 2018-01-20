/ КХЛ. Челябинский «Трактор» принимает гостей из Ханты-Мансийска

Черно-белые постараются продлить победную серию.

2:1



МАТЧ ОКОНЧЕН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 49-66 ; Броски в створ: 28-24 ; Голы: 2-1 ; Вбрасывания: 26-34 ; Блокированные броски: 21-10 ; Силовые приемы: 7-19 ; Время в атаке: 13:01-13:55 ; Штраф: 12-12



Статистика 3-го периода: Броски: 15-23 ; Броски в створ: 8-5 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 13-8 ; Блокированные броски: 11-3 ; Силовые приемы: 2-7 ; Время в атаке: 03:57-05:08 ; Штраф: 6-6



КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин – Звучит финальная сирена. «Трактор» набирает 3 очка в «вальдольном» матче против аутсайдера турнирной таблицы.

Удаление. Югра. 12. Неколенко Архип 2 мин. Подножка



60 мин – 13,1 секунду остается отыграть командам. Очередное удаление, на скамейку отправляется игрок гостей.

59 мин – «Югра» пошла ва-банк. Ворота «Югры» остаются пустыми. Игра продолжается в формате четыре на шесть.

Удаление. Трактор. 28. Якуценя Максим 2 мин. Толчок клюшкой



59 мин – Короткую передышку берут гости. Тренер принимает решение вывести шестого полевого на лед.

58 мин – «Югра» играет в полном составе.

57 мин – Опасно! Штанга спасает гостей, от нее отскакивает шайба после броска Линуса Виделля. Болельщики подначивают хоккеистов. Атака продолжается.

56 мин – Меньше чем за четыре минуты до окончания основного времени челябинцы получают численное преимущество. «Трактор» может укрепить счет в свою пользу.

Удаление. Югра. 47. Михеев Артём 2 мин. Задержка руками



56 мин – Хороший момент для «Трактора»! К сожалению, Виделль отправляет шайбу рядом со штангой.

56 мин – «Югра» не сдается, вновь и вновь бьет в створ ворот челябинской команды. Безрезультатно.

55 мин – Кручинин выходит на половину «Югры», Билялову приходится вступить в игру. Шайба возвращается в зону хозяев.

54 мин – Втроем против одного защитника идут «югорчане». Шайба оказывается в ловушке южноуральского голкипера.

53 мин – Урезанные пятерки спокойно провели 2 минуты, не создав опасных моментов. Команды играют в полном составе.

52 мин – «Трактор» выигрывает вбрасывание на середине поля и идет в атаку.

51 мин – Меньше чем за десять минут до конца основного времени команды схлопотали по удалению.

Удаление. Югра. 95. Комаристый Александр 2 мин. Подножка



50 мин – Команды уравниваются в численном составе. Удаление в составе «Югры».

Удаление. Трактор. 45. Кокуёв Семён 2 мин. Толчок клюшкой



49 мин – Черно-белые не отдают гостям шайбу, самостоятельно создавая опасные моменты. Численное преимущество уходит к гостям.

48 мин – Челябинцам удалось сохранить преимущество в счете, играя в меньшинстве. Команды продолжают игру в полном составе.

Удаление. Трактор. 28. Якуценя Максим 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой



Изменение счета: Трактор. 68. Шолохов Марсель ассистенты: 45. Кокуёв Семён, 10. Рыбаков Александр В. В равенстве.

46 мин – ГОООЛ! Челябинцы ведут с минимальным преимуществом. Дебютирует молодой игрок Марсель Шолохов. Эта шайба стала первой для него в КХЛ.

45 мин – Рихард Гюнге берет инициативу на себя на «пятачке» соперника, Билялов снова спасает свою команду.

43 мин – Александр Черников сегодня не вернется на лед. Травмы челябинского хоккеиста после приема шайбы на грудь не позволили ему продолжить игру.

42 мин – Сходу атакует ворота челябинцев «Югра», Павел Францоуз на месте.

41 мин – Решающая двадцатиминутка начинается с обмена атаками.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД

Статистика 2-го периода: Броски: 21-18 ; Броски в створ: 12-5 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 5-15 ; Блокированные броски: 7-4 ; Силовые приемы: 3-5 ; Время в атаке: 05:18-03:24 ; Штраф: 2-2

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин – Заброшенная шайба подстегнула челябинцев к борьбе. Голкипер «Югры» Билялов выстоял несколько опасных атак, только под конец второго периода гостям удалось вывести шайбу из своей зоны.

39 мин – Опасный бросок Пола Щехуры! На табло без изменений. Вбрасывание в зоне соперника за 40 секунд до конца двадцатиминутки.

38 мин – До конца второй двадцатиминутки остается всего пара минут. Преимущество на стороне хозяев.

36 мин – «Трактор» продолжает игру на половине соперника. Затяжная атака челябинцев идет у ворот гостей, Билялову удается отбить несколько бросков.

Изменение счета: Трактор. 71. Полыгалов Игорь ассистенты: 78. Кручинин Алексей. В равенстве.

35 мин – Челябинцы сравнивают! Полыгалов обходит защитников «Югры» после передачи Кручинина и забивает.

34 мин – «Трактор» продолжает в полном составе.

33 мин – Черников принял шайбу на себя. Игра остановлена. Удар оказался очень сильным, хоккеист покидает лед.

32 мин – Гости продолжают атаковать ворота «Трактора». Павел Францоуз снова вступает в игру, на это раз после броска Савинайнена.

31 мин – Четверка обороны «Трактора» вступает в игру. Варфоломеев бросает под перекладину, Павел Францоуз на месте.

Удаление. Трактор. 28. Якуценя Максим 2 мин. Задержка руками



29 мин – Снова в игру вступает голкипер «Югры» после броска Александра Рыбакова. На табло без изменений. Гости надежно играют.

28 мин – «Югра» на льду в полном составе.

27 мин – Связка Бэйлен-Гюнге снова создает опасные моменты. Бэйлен бросает от синей линии, на «пятачке» Гюнге не удается одолеть соперника.

Удаление. Югра. 6. Журавлев Егор 2 мин. Толчок клюшкой



26 мин – «Югра» наказана за нарушение правил. Челябинцы в большинстве.

24 мин – Снова в атаке защитник челябинской команды. Ник Бэйлен эффектно отправляет шайбу в сторону ворот гостей, Билялов надежен.

23 мин – Опасно у ворот «Югры». Черников набрасывает, но партнер не попадает по шайбе.

23 мин – «Югра» продолжает тактику первой двадцатиминутки и навязывает челябинцам свою игру.

21 мин – Команды играют в полном составе.



21 мин – Продолжается встреча, хозяева начинают вторую двадцатиминутку в большинстве. «Трактор» сразу же идет в атаку.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 13-25 ; Броски в створ: 8-14 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 8-11 ; Блокированные броски: 3-3 ; Силовые приемы: 2-7 ; Время в атаке: 03:46-05:23 ; Штраф: 4-4

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин – Звучит сирена, возвещающая о завершении первого периода. Челябинцам не удалось отыграться, следующий игровой отрезок черно-белые начнут в большинстве.

Удаление. Югра. 51. Майоров Константин 2 мин. Задержка руками

19 мин – Еще одно большинство челябинцев. Чуть больше минуты до конца стартовой двадцатиминутки.

18 мин – Команды играют в полном составе.

18 мин – Шанс сравнять счет! Данил Мамаев обходит защитников соперника и свободно бросает. Голкипер «Югры» вовремя среагировал.

Изменение счета: Югра. 13. Угольников Александр ассистенты: 85. Пестушко Максим, 86. Савинайнен Вели-Матти. В большинстве.