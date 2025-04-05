«Трактор» совершил невероятный камбэк в матче с «Адмиралом»

Челябинский клуб проигрывал 0:4, но вырвал победу в овертайме — 5:4

Хоккеисты челябинского клуба совершили удивительный камбэк в Кубке Гагарина. «Трактор» после двух периодов проигрывал «Адмиралу» со счетом 0:4, но в третьем забросил четыре безответные шайбы, перевел игру в овертайм, а затем и вырвал победу со счетом 5:4, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Трактор» плохо, очень плохо сыграл в первом периоде. Челябинцы нанесли лишь пять бросков в створ ворот соперника. И это притом, что они четыре (!) раза играли в большинстве. Но умудрились пропустить три шайбы. Две из них забил экс-форвард «черно-белых» Вячеслав Основин. Тренерский штаб команды вынужден был пойти на смену вратаря — Зак Фукале покинул площадку, место в воротах занял Сергей Мыльников.

Не лучшим образом действовали хозяева льда и во втором отрезке матча. В середине периода Павел Шэн сделал счет 4:0. Казалось, на этом можно ставить точку. Не верилось в то, что «Трактор» может спасти этот матч.

Но все кардинально изменилось в третьем периоде. Наконец-то челябинцы заиграли так, как ждут от них этого болельщики. На 48-й минуте гол престижа забил Григорий Дронов. Опять палочкой-выручалочкой стали защитники команды. Спустя 40 секунд забросил шайбу Андрей Светлаков, затем Максим Шабанов сократил отставание в счете до минимума. За минуту с небольшим до финальной сирены Стивен Кэмпфер выровнял положение — 4:4! В овертайме победу «черно-белым» принес Семен Дер-Аргучинцев.

«Без сомнений, это очень важная победа для нас. Теперь мы ведем в серии. Но нужно понимать, что соперник просто так нам ничего не отдаст. Нужно бороться и упорно работать, иначе легко нажить себе проблем. К следующему матчу мы будем готовы», — отметил после матча главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 5-й матч. 4 апреля. «Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:4 от (0:3, 0:1, 4:0, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Вячеслав Основин, 05:22 (4×5).

0:2 — Даниил Гутик (Степан Старков), 07:05 (5×5).

0:3 — Вячеслав Основин (Иван Муранов, Александр Шевченко), 15:57 (5×5).

0:4 — Павел Шэн (Степан Старков), 31:02 (5×5).

1:4 — Григорий Дронов (Василий Глотов), 47:54 (5×4).

2:4 — Андрей Светлаков, 48:31 (5×5).

3:4 — Максим Шабанов (Григорий Дронов, Александр Кадейкин), 51:42 (5×4).

4:4 — Стивен Кэмпфер (Семен Дер-Аргучинцев, Андрей Светлаков), 58:49 (5×5).

5:4 — Семен Дер-Аргучинцев, 61:31 (5×5).

Счет в серии: 3-2.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Григорий Дронов («Трактор»)

С него начался крутой камбэк в третьем периоде. Забросил шайбу, сделал голевой пас. Хорошая игра от защитника команды!

Вячеслав Основин («Адмирал»)

Экс-форвард «Трактора» оформил дубль в ворота бывшей команды. Сделал это в первом периоде. Затем немного ушел в тень.

Семен Дер-Аргучинцев («Трактор»)

Принес победу «черно-белым», забросив шайбу в овертайме. Также стал автором результативной передачи.

«Трактор» удивительным образом вырвал победу и доказал, что у игроков есть характер. Счет в серии — 3:2 в пользу челябинского клуба. Следующий поединок команды проведут 6 апреля во Владивостоке.

Фото: Дмитрий Сопильняк (ИА «Первое областное»).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).