Хоккейный клуб «Трактор» сыграет с минским «Динамо» во втором раунде Кубка Гагарина

Первая игра между соперниками состоится 12 апреля в Челябинске

Определился соперник «Трактора» во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина. Челябинской команде предстоит сыграть в серии до четырех побед с минским «Динамо». Клуб из Беларуси неожиданно выбил из борьбы столичный ЦСКА. Первая игра «черно-белых» с минским клубом состоится 12 апреля в арене «Трактор», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне «Трактор» одержал непростую победу во Владивостоке над «Адмиралом» со счетом 2:0. Наша команда выиграла серию у «моряков» 4-2 и таким образом вышла в следующую стадию турнира.

Здесь челябинцам будет противостоять минское «Динамо». В регулярном чемпионате в этом сезоне команды встречались между собой два раза. «Трактор» выиграл у белорусов в овертайме на их площадке (4:3), но уступил на родном льду (1:3).

Начнут серию матчей плей-офф Кубка Гагарина челябинцы на своей площадке. Игры состоятся 12 и 14 апреля в арене «Трактор». Затем команды сыграют два поединка в Минске — 16 и 18 апреля.