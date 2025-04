Определились все пары четвертьфиналов Кубка Гагарина

Второй раунд плей‑офф является перекрестным — команды «Запада» сыграют с представителями «Востока»

В Континентальной хоккейной лиге определены все пары четвертьфинального этапа Кубка Гагарина. Последним участником турнира стал вчера, 8 апреля, уфимский «Салават Юлаев», выигравший серию 4-3 у «Сибири». Челябинский «Трактор» во втором раунде плей-офф сыграет с минским «Динамо». Первый матч «черно-белые» сыграют 12 апреля на родном льду, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Второй раунд плей-офф Кубка Гагарина второй год подряд будет перекрестным. То есть команды Восточной конференции сразятся с соперниками из Западной конференции. Серия матчей, как и на предыдущей стадии турнира, проводится до четырех побед.

КХЛ. Кубок Гагарина. Четвертьфиналы:

«Локомотив» (Ярославль) vs «Авангард» (Омск)

«Салават Юлаев» (Уфе) vs «Спартак» (Москва)

«Трактор» (Челябинск) vs «Динамо» (Минск)

«Динамо» (Москва) vs «Ак Барс» (Казань)

Стартуют четвертьфиналы 11 апреля с поединков в Ярославле и Уфе. На следующий день состоятся матчи в Челябинске и Москве. Отметим, что «черно-белые» в случае победы в противостоянии с белорусским клубом в полуфинале сыграют с победителем пары столичного «Динамо» и казанского «Ак Барса».

Напомним, что в первом раунде плей-офф хоккейный клуб «Трактор» в серии 4-2 выиграл у «Адмирала» из Владивостока.