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/ «Трактор» готовится взять реванш у «Салавата Юлаева» в финале Кубка Губернатора

«Трактор» готовится взять реванш у «Салавата Юлаева» в финале Кубка Губернатора

Смотрите решающие игры предсезонного соревнования.
сегодня в 09:31
  |  Спорт

Кубок Губернатора Челябинской области по хоккею завершается 18 августа. В матче за 3 место сойдутся «Металлург» и «Авангард». У «Магнитки» есть шанс отыграться после вчерашней встречи. Омичи тогда смогли победить и взяли первое очко в предсезонном соревновании. Игра начнется в 13:00, смотреть матч онлайн предлагает сайт 1obl tv.

Но самым ожидаемым событием дня является встреча «Трактора» и «Салавата Юлаева». «Черно-белые» попытаются взять реванш. После двух чистых побед «Трактор» потерпел разгромное поражение. Во втором периоде в ворота челябинской команды забросили сразу 4 шайбы. «Распечетать» уфимцев удалось только в 3 периоде, но после их вратарь не позволял себе пропусков. Исход игры — 5:1.

Еще до встречи с «Салаватом Юлаевым» было понятно, что тренерский штаб «Трактора» выпустит на лед много новых лиц, при этом даст отдохнуть всем лидерам. К тому же в молодежную сборную России отправился Виталий Кравцов. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ХК «Трактор».

Кто станет победителем Кубка губернатора — смотрите в 17:00 на «Онлайн ТВ».

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