/ Школа «Трактор» потратит выручку с благотворительного матча на клюшки и турниры

Воспитанники получили почти 3 миллиона рублей.

Детская школа «Трактор» получила деньги, собранные на благотворительном матче в рамках Кубка губернатора Челябинской области. 2 миллиона 893 тысячи рублей уже поступили на счет спортивного учреждения. Эти деньги станут значимой поддержкой для развития школы олимпийского резерва в Челябинске.

Нам уже перевели вырученные деньги. Сейчас рассматриваем возможности их использования. Главное, взвесить и проанализировать, что важнее. Возможно, направим часть на новую экипировку, например, клюшки, часть — на первенство России. Также анализируем возможность приобретения нового автобуса. Это ощутимая помощь для нас. — рассказал сайту «Первый областной» директор хоккейной школы «Трактор» Вячеслав Угрюмов.

Напомним, 15 августа на Кубке губернатора по хоккею детской школе были переданы собранные средства. Выручить почти 3 миллиона удалось при поддержке нападающего «Вашингтон Кэпиталз». Евгений Кузнецов стал одним из инициаторов проведения подобной акции на матче «Трактора» и «Металлурга».