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/ Руководство «Трактора» подвело итоги Кубка Губернатора

Руководство «Трактора» подвело итоги Кубка Губернатора

Иван Сеничев отметил, что клуб приложил максимум усилий.
сегодня в 15:30
  |  Хоккей

Директор челябинского «Трактора» Иван Сеничев подвёл итоги завершившегося Кубка губернатора Челябинской области по хоккею. По его словам, клуб постарался подарить региону настоящий хоккейный праздник. Руководство отметило важность благотворительной акции, которую «Трактор» провёл вместе с Евгением Кузнецовым, а также поблагодарил участников турнира за высокую оценку организации.

Столь представительный состав Кубка губернатора и яркие эмоции от игры «Трактора» помогли собрать полные трибуны арены. Игры Кубка губернатора посетили более 30 тысяч человек. Спасибо за поддержку. До встречи 2 сентября на матче открытия чемпионата КХЛ! Мы ждём вас! — цитирует Ивана Сеничева пресс-служба «Трактора».

Напомним, челябинская команда заняла второе место на домашнем турнире, уступив в финале «Салавату Юлаеву» из Уфы. Следующий предсезонный матч команда сыграет в Магнитогорске на мемориале памяти Ивана Ромазана против «Металлурга». Первая же игра сезона для «Трактора» запланирована на 2 сентября.

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