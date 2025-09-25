«Трактор» разгромил «Авангард» и прервал его серию из шести победных матчей

Челябинский клуб вернулся в гонку лидеров на «Востоке» в чемпионате КХЛ

Хоккеисты челябинского «Трактора» выиграли со счетом 5:1 у «Авангарда» в чемпионате КХЛ. Южноуральский клуб прервал победную серию омского клуба, которая насчитывала 6 матчей. Подопечные Бенуа Гру вернулись в группу лидеров в Восточной конференции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра с омскими «ястребами» не сулила для челябинских хоккеистов легкой прогулки. Сибирский клуб набрал хороший ход в КХЛ. После поражения в стартовом матче от «Ак Барса» омичи выдали 6-матчевую победную серию и взобрались на вторую строчку Восточной конференции.

Залогом победы в сегодняшнем матче стала успешная игра «Трактора» в первом периоде. Уже в дебюте встречи гол-красавец после сольного прохода забил Александр Рыков. Юное дарование «черно-белых» не так ярко начало сезон, болельщики заждались от него заброшенных шайб. И дождались — форвард челябинского клуба продемонстрировал свое мастерство.

Он же сотворил второй гол нашей команды. Александр Рыков вошел в зону соперника, увидел на другом фланге Григория Дронова. Тот с кистей точно попал в ближнюю «девятку» — 2:0. Вообще, игра «Трактора» в первом периоде заслуживает самых высоких оценок. Наша команда полностью переиграла соперника!

Во втором периоде уже омичи действовали острее в атаке. Вот только с реализацией голевых моментов у них возникли проблемы. Где-то их подводила неточность в завершающих стадиях атаки, а в некоторых случаях здорово на последнем рубеже действовал голкипер «Трактора» Сергей Мыльников. Отметим, что активно помогали ему и защитники, блокировавшие многочисленные броски соперника.

А «Трактор» между тем сделал счет 3:0. В этот раз здорово сыграл Семен Дер-Аргучинцев: обыграл защитника и сделал хитрющий пас на «пятак», где Егор Коршков в касание переправил шайбу в ворота.

В третьем периоде «Авангард» забил-таки гол престижа. Грубую ошибку в обороне совершили защитники «черно-белых». Семен Чистяков наносил бросок с убойной позиции, вратарь челябинцев выручить команду не смог. Как ни старались гости уйти от поражения, сделать им это не удалось. В концовке «Трактор» забросил еще две шайбы в пустые ворота, его автором стал Джошуа Ливо. 5:1 — уверенная победа нашей команды!

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Сезон-2025/2026. 25 сентября. «Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Александр Рыков (Семен Дер-Аргучинцев, Джордан Гросс), 02:57 (5×5).

2:0 — Григорий Дронов (Александр Рыков, Андрей Никонов), 13:34 (5×5).

3:0 — Егор Коршков (Семен Дер-Аргучинцев, Арсений Коромыслов), 36:06 (5×5).

3:1 — Семен Чистяков (Иван Игумнов), 44:40 (5×5).

4:1 — Джошуа Ливо (Григорий Дронов), 57:30 (пв).

5:1 — Джошуа Ливо (Андрей Светлаков), 59:11 (пв).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Александр Рыков («Трактор»)

Открыл счет в матче, забив гол-красавец, организовал второй гол, сделав передачу на Григория Дронова. Юный талант наконец-таки отметился результативными баллами в этом сезоне, и сразу двумя!

Сергей Мыльников («Трактор»)

Провел хороший матч, особенно здорово выручил команду во втором периоде, когда «Авангард» прибавил в движении и остроте. В пропущенной шайбе не виноват.

Семен Дер-Аргучинцев («Трактор»)

Набрал 2 (0 + 2) очка по системе «гол + пас». Особенно запомнилась его результативная передача на Егора Коршкова. Высший пилотаж!

Впереди у «Трактора» серия из четырех матчей на выезде. Первый соперник — московский «Спартак», с которым наша команда сыграет 30 сентября. В Челябинске наши парни уступили столичному клубу со счетом 3:5. Надо брать реванш!

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).