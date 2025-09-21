Хоккейный клуб «Трактор» уступил в результативном матче «Спартаку» со счетом 3:5

Челябинская команда потерпела первое домашнее поражение в сезоне

Хоккеисты челябинского «Трактора» потерпели первое домашнее поражение в сезоне, уступив в результативном поединке столичному «Спартаку» со счетом 3:5. Игра стала бенефисом защитников, они забросили 6 из 8 шайб в матче — по дублю оформили челябинец Григорий Дронов и москвич Андрей Миронов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хоккеисты «Трактора» безобразно провели первый период. Глупые ошибки в обороне и ненужные удаления привели к тому, что «черно-белые» пропустили две шайбы. В обоих случаях «красно-белые» реализовали большинство. Сначала Андрей Миронов нанес точный бросок при отложенном штрафе, а затем Герман Рубцов удвоил преимущество при игре в формате «5×4».

Впрочем, в концовке периода челябинцы гол престижа все-таки забили. Джордан Гросс от синей линии здорово бросил — голкипер «Спартака» Артем Загидулин момент броска не видел. 1:2 — с таким счетом команды завершили стартовый период.

Второй отрезок матча получился очень уж событийным. И дело даже не в том, что команды четыре раза зажигали красный счет за воротами соперника. Поддали жару игре Федор Крощинский и Никита Холодилин, устроившие драку. Форвард «Трактора» заступился за Андрея Светлакова: хоккеист «Спартака» грязно атаковал одного из лидеров челябинского клуба. Кулачный поединок хоккеист «Трактора» в целом выиграл, а нападающий «красно-белых» свой матч закончил — судьи выписали ему 5 + 20 минут штрафа.

Сравнял счет Григорий Дронов, он же вывел «Трактор» вперед. У «Спартака» также нашелся защитник-снайпер — Андрей Миронов сделал счет 3:3. Удивительно, но еще один игрок обороны, Даниил Орлов, вывел гостей вперед. Из семи шайб в матче шесть приходились на защитников команд.

«Трактор» лучше играл в третьем периоде, создал уйму возможностей для взятия ворот. Но удача отвернулась от хоккеистов челябинского клуба. Наша команда дважды играла в большинстве и была очень близка к тому, чтобы сравнять счет. Убойные моменты не реализовали Семен Дер-Аргучинцев, Андрей Светлаков и Василий Глотов. В концовке москвичи забили в пустые ворота и установили окончательный счет в матче — 3:5.

Хоккей. КХЛ. Сезон-2025/2026. 21 сентября. «Трактор» (Челябинск) — «Спартак» (Москва) — 3:5 (1:2, 2:2, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Андрей Миронов (Лукас Локхарт, Александр Пашин), 06:00 (6×5).

0:2 — Герман Рубцов (Александр Пашин, Джозеф Кин), 15:35 (5×4).

1:2 — Джордан Гросс (Федор Крощинский, Семен Дер-Аргучинцев), 19:02 (5×5).

2:2 — Григорий Дронов (Семен Дер-Аргучинцев, Александр Кадейкин), 20:55 (5×5).

3:2 — Григорий Дронов (Пьеррик Дюбе, Джошуа Ливо), 27:21 (4×3).

3:3 — Андрей Миронов (Михаил Мальцев, Павел Порядин), 31:39 (5×5).

3:4 — Даниил Орлов (Герман Рубцов, Адам Ружичка), 32:02 (5×5).

3:5 — Павел Порядин (Александр Пашин, Даниил Орлов), 59:36 (пв).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»)

Андрей Миронов («Спартак»)

Забросил две шайбы, причем сделал это в нужный для команды момент. Открыл счет в матче, а затем выровнял положение во втором периоде.

Григорий Дронов («Трактор»)

Выстрелил «дуплетом» во втором периоде. Мог бы претендовать на лучшего игрока матча, но его команда проиграла, а сам защитник провел игру не без ошибок в обороне.

Александр Пашин («Спартак»)

Сделал ассистентский хет-трик. Мог и сам забивать, но в двух моментах ему чуть не повезло в завершении атак.

Следующий матч «Трактор» также сыграет на своей площадке. Подопечные Бенуа Гру принимают 25 сентября омский «Авангард».

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).