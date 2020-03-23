«Трактор» отменил тренировки из-за коронавируса

Руководство клуба таким образом заботится о здоровье хоккеистов

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Руководство «Трактора» распустило игроков по домам. Из-за распространения коронавируса, а также появления зараженных южноуральцев, было решено приостановить тренировочный процесс.

«Соответственное распоряжение вступает в силу сегодня, 23 марта, и будет действовать до 6 апреля. Данное решение продиктовано, прежде всего, заботой о здоровье хоккеистов», — сообщили в клубе.

Обратился клуб и к своим болельщикам с предложением последовать примеру хоккеистов: самоизолироваться и придерживаться всех мер профилактики. «Черно-белые» отметили, что дисциплина и самоконтрль в настоящее время как никогда важны.