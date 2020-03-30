В Челябинске решили выяснить, кто лучше тренируется дома

Администрация города запустила конкурс под хэштегом #моятренировка74.

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Спортуправление Челябинска запустило новый конкурс для тех, кто не собирается терять форму, сидя на карантине. С 30 марта по 14 апреля любителям спорта и ЗОЖ предлагают снимать свои домашние тренировки на видео и выкладывать во «ВКонтакте» с хэштегом #моятренировка74. Главный приз — сертификат на экипировку.



«Мы решили провести этот конкурс, чтобы помочь ребятам не растерять физическую форму, подбодрить их в непростое время и мотивировать на тренировки дома», — прокомментировал начальник городского спортуправления Максим Клещевников.

Также спортуправление в своей официальной группе в «Вконтакте» ежедневно выкладывают видеотренировки в разных видах спорта. Посмотреть их может любой желающий.

Как отмечают спортсмены, это хороший способ сплотиться на расстоянии, увидеть, сколько единомышленников сегодня находятся в таких же условиях как и ты. А тренеры смогут быть ближе к своим воспитанникам.

Подробнее об условиях конкурса можно узнать, перейдя по ссылке.