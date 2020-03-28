Хоккеисты «Трактора» призывают всех оставаться дома

И не забывать о тренировках.

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Сегодня, 28 марта, наступила «нерабочая неделя», объявленная президентом Владимиром Путиным. Так, глава государства призвал всех оставаться дома, чтобы не допустить ещё большее распространение коронавируса Covid-19.

Но многим находиться дома целую неделю — очень сложно. Особенно спортсменам, у которых все тренировки обычно проходят в специальных для этого местах. В связи с этим, хоккеисты челябинского «Трактора» начали выкладывать видео, как они занимаются дома и призывают всех делать эти упражнения вместе с ними. И ведь все эти упражнения не сложные, повторить их может любой.

И не нужно говорить, что тренироваться дома многое мешает. К примеру, защитник Артём Бородкин тренируется вместе со своим сыном. Маленький помощник очень рад помогать папе поддерживать форму. Также хоккеисту помогают и хвостатые друзья, которые заинтересованы, что же делает их хозяин.

А вот еще один защитник Ник Бэйлен, совместно с клубом, даже запустил челлендж. Вместе со своей женой он призывает болельщиков отжиматься. И теперь, если любой фанат хоккея снимет на видео, как он делает кучу добрых и хороших отжиманий, то «Трактор» подарит самому креативному фанату подарок с символикой команды.

Напомним, что «нерабочая неделя» — не повод встречаться с друзьями, выходить гулять, да и в принципе выходить из дома. Это необходимая мера, которая поможет не распространить болезнь ещё сильнее. Также напоминаем, что медиахолдинг ОТВ запустил свой челлендж #ЯВДОМИКЕ. Выкладывайте свои фото и видео, как вы находитесь в своём домике. Самые интересные мы отберём по окончании карантинной недели.