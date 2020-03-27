«В НХЛ я играл в четвёртом звене, а в КХЛ у меня появилась новая роль»: Лукаш Седлак о своих успехах

Он поделился этим в эфире «Свободного льда».

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Чешский нападающий «Трактора» Лукаш Седлак, в интервью Константину Устьянцеву в рамках шоу «Свободный лёд», рассказал о слагаемых успеха, которые помогли ему стать лучшим игроком команды в 12 сезоне КХЛ.

«Это был один из лучших сезонов в моей карьере. Но стоит отметить, что раньше я не играл столь много игрового времени. Например, в НХЛ я играл всегда в четвёртом звене. Там у меня было в среднем всего лишь порядка 6-7 минут игрового времени, а здесь у меня была новая роль. Поэтому, собственно говоря, я и играл так свободно и без напряжения, будто снова стал ребёнком. Хочу отметить своих партнёров по звену. Они мне все помогали. Томаш Гика отдаёт хорошие пасы, Эндрю Кейлоф всегда делает что-то невероятное, отдавая передачи словно из ниоткуда. И также, когда Ник Бэйлен восстановился и вернулся на лёд, я был этому очень рад, это дало мне заряд энергии. Я уже не раз говорил, что променял бы несколько из забитых мною в этом сезоне шайб на победы команды, которые бы позволили выйти нам в плей-офф. Гораздо интереснее продолжать играть, чем полгода ждать начала нового сезона», — рассказал Седлак.

Напомним, Лукаш Седлак обновил снайперский рекорд клуба, забросив 24 шайбы по ходу регулярного чемпионата, а также был признан лучшим хоккеистом в составе «чёрно-белых» не только Лигой, но и болельщиками.

Полную версию очередного выпуска шоу «Свободный лёд»: итоги сезона, мнения игроков смотрите здесь.