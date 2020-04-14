«Трактор» и Сборная России сошлись в благотворительном матче по Counter Strike

Хоккеисты в режиме самоизоляции сразились в онлайн схватке.

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«Трактор» и Сборная России сыграли благотворительный матч по игре Counter Strike: Global Offensive. Встреча команд проходила на двух картах и закончилась победой представителей сборной со счётом 2:0.



Особенность встречи стало то, что за клавиатурами сидели не профессиональные киберспортсмены, а хоккеисты. Челябинскую команду в этом матче представляла пятёрка игроков системы «Трактора»: Андрей Попов, Андрей Ерофеев, Александр Шаров, Данил Мокрушев и Марсель Шолохов. Честь сборной России защищали Евгений Кузнецов, Василий Демченко, Игорь Ожиганов, Максим Мамин и Антон Бурдасов.

Лучше всех в двух играх проявил себя именно Игорь Ожиганов. Защитник СКА на двух картах сделал 56 «килов», при этом дав себя «убить» лишь 16 раз. Уровень игры Игоря Ожиганова отметили также и партнёры по команде.

«Люди хорошо играют, в этом смысле. Прикольно поиграли, но наверное Игорь Ожиганов у нас отличается намного, чем все остальные ребята. Вторая карта не очень получилась? Да там уже неинтересно было, сидишь, там Игорь всех убьёт», — сказал Евгений Кузнецов.

Отметим, что на протяжении всего матча была открыта система сбора средств. Все вырученные от игры деньги отправятся в благотворительный фонд «Родная» для 10-летнего Саши Размазина. Большую часть жизни мальчик борется с последствиями перенесенного энцефалита.