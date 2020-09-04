Челябинские футболисты помогут выздороветь 5-летнему еманжелинцу

Спортсмены организовали благотворительный турнир.

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Челябинск примет благотворительный турнир по футболу. Движение помощи онкобольным детям «Искорка» при поддержке любительской сборной «ФИФА» помогут в выздоровлении 5-летнему Диме из Еманжелинска. Для этого и будут проведены соревнования. На поле выйдут сотрудники челябинских компаний, рассказали «Первому областному» в пресс-службе администрации Челябинска.



«Это второй благотворительный турнир по футболу. Мы рады, что эпидемия не смогла прервать эту добрую традицию, и взрослые все же проведут игру, чтобы дети выздоравливали и возвращались из больницы на стадионы, в школы, в детские сады»,— говорит капитан команды «ФИФА» Марина Карелина.

Футболисты передадут благотворительный взносы участников в «Искорка Фонд». Вырученные деньги пойдут на лечение Димы Соболева, которому необходим препарат «Тепадин» для проведения предтрансплантационной химиотерапии.

«У препарата закончилась регистрация в России, и сейчас получить его бесплатно невозможно. Ведется процедура получения разрешения о ввозе специально для Димы двух флаконов препарата — оплачен он будет на средства жертвователей»,— рассказала руководитель «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.

Всего в соревнованиях примут участие 14 команд, в числе которых «Сбербанк» РЖД, «УСТЭК-Челябинск» и «Сборная Челябинска». Турнир пройдёт на стадионе имени Колющенко в субботу, 5 сентября с 9:00 до 16:30.