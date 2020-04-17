«Трактор» продлил контракт с Ярославом Косовым

Нападающий проведёт в Челябинске ещё один сезон.



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Нападающий Ярослав Косов подписал контракт с «Трактором». Новое соглашение между клубом и хоккеистом рассчитано на один сезон.



Ярослав Косов является воспитанником магнитогорского «Металлурга». В активе нападающего три Кубка Гагарина: два из них форвард завоевал в составе «Магнитки», один — будучи игроком казанского «Ак Барса». Помимо Магнитогорска и Казани Ярослав Косов был игроком московского «Спартака» и нижнекамского «Нефтехимика». В «Трактор» нападающий пришёл в августе прошлого года, а его прошлое соглашение также было рассчитано на 1 год.

«Обладатель Кубка Гагарина ещё на один сезон в „Тракторе“. В чемпионате 2019/2020 нападающий набрал 22 (12+10) очка в 59 матчах за „Трактор“, обновив личные снайперский и бомбардирский рекорды. На счету Косова 3 победные шайбы, 15 силовых приемов, 39 заблокированных бросков», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе челябинской команды.

Помимо этого Ярослав Косов за прошедший сезон заработал на себе 17 фолов соперника и 26 минут штрафа. Среднее игровое время нападающего на льду составило 13:42, при показателе полезности в «-4».