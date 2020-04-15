«Трактор» подписал контракт с Романом Виллом

Соглашение между клубом и вратарём рассчитано на два сезона.



Послушать 00:00

В челябинском «Тракторе» будет новый голкипер. Клуб подписал соглашение с чешским вратарём Романом Виллом. Соглашение между игроком и «чёрно-белыми» заключено на 2 сезона, рассказали «Первому областному» в пресс-службе «Трактора».



«Клуб достиг с хоккеистом договорённости на два года. В минувшем сезоне он выступал за шведский клуб „Рёгле“, в котором имел статус первого номера, сыграл в 34 матчах, четыре из них закончил „на ноль“, отразив 92,2 процента бросков. Этот чемпионат был прерван перед плей-офф из-за пандемии коронавируса, ХК „Рёгле“ шёл на третьем месте», — прокомментировали переход Романа Вилла в пресс-службе «Трактора».

В 2017-м и 2019-м годах Роман Вилл выступал за клуб «Либерец» в чешской Экстралиге, дважды доходил до финала. В сезоне 2018/2019 голкипер был назван лучшим вратарем. Также он принял участие в двух розыгрышах европейской Лиги чемпионов, в 2018-м году выйдя с «Либерецем» в полуфинал турнира.

Помимо опыта выступления в чешской Экстралиге на счету Вилла 6 матчей за сборную Чехии на Евротуре. В том числе вратарь сыграл «на ноль» против сборной России.