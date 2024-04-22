Трагедия в Кубке Гагарина: голкипер «Локомотива» совершил курьезную ошибку (видео)

В матче с «Металлургом» шайба от Даниила Исаева заползла в ворота ярославцев

Курьезным образом хоккеисты магнитогорского «Металлурга» выиграли третий матч серии финала Кубка Гагарина у «Локомотива». Голкипер ярославского клуба Даниил Исаев совершил грубую ошибку в овертайме: шайба, ударившись о борт после броска форварда соперника, попала в щитки вратарю и срикошетила в ворота, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Голкипер ярославского «Локомотива» Даниил Исаев проводит потрясающий сезон. Во многом благодаря его усилиям волжане уверенно выиграли полуфинал у челябинского «Трактора». И в первых двух поединках финала Кубка Гагарина с «Металлургом» вратарь «Локомотива» выглядел здорово. Неплохо провел он и третий матч с магнитогорцами, но все его старания перечеркнула результативная ошибка в овертайме.

Форвард «Магнитки» Александр Петунин не бросал по воротам, но, возможно, рассчитывал на то, что шайба после отскока от борта вылезет на «пятак» ярославских ворот, где либо он, либо кто-то из других игроков магнитогорского клуба сыграет на добивании. Однако все получилось иначе: вратарь «Локомотива» Даниил Исаев не сориентировался в ситуации — шайба попала ему в щитки и заползла в ворота. Эта ошибка стоила его команде победы.

Подробный репортаж о третьем матче серии мы написали здесь. Послезавтра, 24 апреля, команды сыграют четвертый матч в серии. И он может стать последним. В случае победы «Металлурга» южноуральский клуб завоюет трофей.