Хоккейный клуб «Металлург» с победы стартовал в финале Кубка Гагарина

Магнитогорцы на своей площадке выиграли первый матч у «Локомотива» со счетом 2:1

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» выиграли стартовый матч Кубка Гагарина! Сегодня, 18 апреля, южноуральцы на своем льду победили ярославский «Локомотив» со счетом 2:1. Два периода команды безрезультатно пытались поразить ворота соперников. Лишь в третьем периоде они обменялись голами, а победную шайбу за полторы минуты до конца третьего периода забросил Александр Петунин, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Лучшая атака против крепкой обороны — именно так позиционировали противостояние «Металлурга» и «Локомотива» большинство экспертов. Они также отмечали, что главный козырь магнитогорцев — скорость, а ярославцы умеют и любят оказывать силовое давление на соперника. И все же главный вопрос накануне матча был связан с физическим состоянием обеих команд. Я волжан было больше дней отдыха, но далеко не факт, что это могло сказаться положительно на игроках. Хорошо об этом может знать «Трактор» во главе с Алексеем Заварухиным.

«Локомотив» на первый матч серии Кубка Гагарина вышел на лед в своем боевом составе, «Металлург» же не досчитался своего капитана. Егор Яковлев ранее получил повреждение и вынужден был пропускать матч. Точнее, он не мог помочь своей команде на льду, а вот с тренерской скамейки — пожалуйста. Штаб южноуральского клуба принял необычное решение доверить Егору Яковлеву провести поединок рядом с партнерами по команде в качестве ассистента тренера, помочь им психологически.

В первом периоде, как и следовало ожидать, активнее действовали хозяева площадки. Они чаще и больше атаковали, наносили броски по воротам. А главное — контролировали шайбу. Тем не менее, первый опаснейший голевой момент случился у ворот «Магнитки». Даниил Бут оказался на убойной позиции, но переиграть голкипера Илью Набокова не смог. Тут же южноуральцы достойно ответили, однако и здесь вратарь был на высоте.

К середине периода «Локомотив» окончательно сел в оборону. Магнитогорцы полностью завладели инициативой и не давали сопернику продышаться. В какой-то момент ярославцы вынуждены были думать лишь о защите собственных ворот, не помышляя об атаке. За 6 минут до конца первого отрезка матча едва не открыл счет Данила Юров, но шайба после его броска угодила в перекладину. Опасно прорывался по правому флангу Игорь Гераськин. 0:0 после первого периода — хорошая, быстрая и качественная игра, но пока безрезультативная.

Во втором периоде «Локомотив» начал действовать смелее в нападении, провел пару неплохих позиционных атак. А еще впервые в матче получил возможность сыграть две минуты в большинстве. За этот период времени хороший момент для взятия ворот был у Максима Шалунова — голкипер «Магнитки» был надежен.

Чуть позже снова напомнил о себе уже вратарь «Локомотива». Данил Исаев спас команду после того, как с «пятака» опасно бросал Игорь Гераськин. Потрудился голкипер в поте лица и тогда, когда команда вынуждена была сыграть две минуты в меньшинстве. Кстати, «Магнитка» хоть и не реализовала большинство, но провела его достойно. Дважды очень опасно бросал от синей линии защитник Робин Пресс.

Долгожданный гол случился в дебюте третьего периода. И забили его ярославцы. Максим Березкин под перекладину послал шайбу в ворота — 0:1. Но как же здорово сыграл в эпизоде Артур Каюмов! Он сделал хитрющий пас на партнера по команде.

«Магнитка», оказавшись, в меньшинстве тут же перестроилась и провела затяжную позиционную атаку. И она завершилась успехом. Александр Петунин поборолся за шайбу на «пятаке» и в падении переадресовал ее на свободного Никиту Михайлиса. Тот в касание поразил пустой угол ворот гостей — 1:1.

Игра на какое-то время успокоилась. Обе команды стали действовать с оглядкой на собственные тылы. И все же активней действовали магнитогорцы. В середине периода им удалось убежать «2 в 1»: Роман Канцеров не стал разыгрывать шайбу с Зерновым, решил бросать сам, но Исаев вновь был на высоте.

Кульминация матча наступила за две минуты до конца третьего периода. «Металлург» получил возможность сыграть в большинстве. Этим шансом он воспользовался. И до этого активный Робин Пресс нанес кистевой бросок от синей линии, снаряд подправил в ворота с «пятака» Александр Петунин — 2:1. Финальный штурм у «Локомотива» не получился.





Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Первый матч.

18 апреля. «Металлург» (Магнитогорск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Максим Березкин (Артур Каюмов, Георгий Иванов), 42:59 (5×5).

1:1 — Никита Михайлис (Александр Петунин), 45:14 (5×5).

2:1 — Александр Петунин (Робин Пресс, Игорь Гераськин), 58:16 (5×4).

Три звезды матча: Робин Пресс, Даниил Исаев, Илья Набоков.

Счет в серии: 1-0.

Следующий матч команды проведут также в Магнитогорске. Игра состоится 20 апреля. Ее в прямом эфире покажет телеканал ОТВ. Трансляция будет доступна и на сайте 1obl.tv.

Видео: Матч-ТВ.

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