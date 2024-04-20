Хоккейный клуб «Металлург» выиграл второй матч у «Локомотива» в финале Кубка Гагарина

Магнитогорцы победили со счетом 1:0 и повели в серии 2-0

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» удвоили преимущество в финале Кубка Гагарина. Сегодня, 20 апреля, они одержали вторую победу над «Локомотивом» со счетом 1:0. Победную шайбу в начале третьего периода после сольного прохода забросил Денис Зернов. Южноуральцы ведут в серии 2-0, следующие два матча пройдут в Ярославле, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хоккеисты «Локомотива» после поражения в предыдущем матче, вышли на игру с сумасшедшим настроем. Ярославцы провели первый период на высочайших скоростях, активно и в силовой манере действовали в нападении. И уже в дебюте шикарную возможность открыть счет не реализовал Даниил Тесанов. Голкипер «Металлурга» Илья Набоков каким-то чудом «блином» отразил бросок форварда ярославцев.

Впрочем, хозяева льда также опасно проводили позиционные атаки. В одной из них они даже забросили шайбу. Мощный и сильный бросок получился от синей линии у Алексея Маклюкова. К огромному сожалению местных болельщиков, судьи взятие ворот отменили. После просмотра видеоповтора они зафиксировали офсайд у одного из игроков «Металлурга».

Во втором отрезке матча чуть активнее играли уже магнитогорцы. Особенно ощутимым их преимущество было в середине периода. Между тем, «Локомотив» чаще и больше бросал по воротам. Тем не менее, как и в предыдущем матче счет 0:0 после двух периодов.

А в дебюте третьего периода состоялся долгожданный гол. И забили его хозяева! «Металлург» организовал быструю контратаку, в которой красиво все исполнил Денис Зернов — 1:0. Он же мог отличиться и в середине периода, когда убегал на рандеву с голкипером ярославцев, но в этот раз Даниил Исаев спас свою команду.





У «Локомотива» было предостаточно времени для того, чтобы спасти матч. Однако ярославцы не нашли в себе силы на то, чтобы переломить ход игры. Зато огненной получилась концовка встречи. Гости забросили-таки шайбу с финальной сирены. Но судьи после просмотра видеоповтора ее отменили. Они зафиксировали пас рукой в эпизоде, предшествовавшему голу.

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20 апреля. «Металлург» (Магнитогорск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Денис Зернов (Дмитрий Силантьев, Робин Пресс), 40:21 (5×5).

Три звезды матча: Илья Набоков, Денис Зернов, Даниил Исаев.

Счет в серии: 2-0.

Южноуральцы ведут в серии 2-0, следующие два матча пройдут 22 и 24 апреля в Ярославле. Их в прямом эфире покажет телеканал ОТВ. Трансляция будет доступна также на сайте 1obl. tv.

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