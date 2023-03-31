«Точный бросок у меня скорее от мамы, чем от отца» — игрок «Челбаскета» Никита Перцев

Баскетболист из спортивной династии делится секретами своего успеха

Форвард челябинского клуба в пятнадцатилетнем возрасте дебютировал в команде мастеров, а теперь является одним из лидеров «Челбаскета». В текущем сезоне он подтверждает статус лучшего снайпера команды, у него 40,2% попадания с трехочковой линии. В интервью Первому областному Никита Перцев рассказал, кому обязан своими снайперскими качествами, какую роль в его становлении сыграли родители и как слег с температурой после того, как узнал о трагической катастрофе своего кумира Коби Брайанта.

«Золотые медали плей-офф вешать на шею еще рано»

— «Челбаскет» финишировал на первом месте в регулярном чемпионате — результат достигнут. А если говорить об игре, в команде ею довольны?

— Окончательные итоги всего турнира нужно будет подводить позже. Но замечу, что это уже вторая золотая медаль за сезон. Ранее мы успешно выступили в Кубке России, дошли до финала Кубка Тараканова и выиграли его. Теперь осталось забрать золото Высшей лиги, получить медали по итогам чемпионата страны. Впереди плей-офф, к нему подходим с хорошим настроением. В принципе, игру по ходу сезона удалось стабилизировать, теперь все зависит только от нас.

— Чем объяснить, что в «спаренных» матчах команда выступает очень уж нестабильно — может выиграть у соперника, а на следующий день ему проиграть?

— Играть два матча за два дня, да еще и с одной и той же командой тяжело и морально, и физически. Две игры зачастую получаются абсолютно разными, поскольку после первой игры проводится работа над ошибками, и плюс проигравшая команда выходит играть с другим настроем. Поэтому у нас и были такие проблемы в первой половине сезона, но в 2023 году глубокий здоровый состав и правильный настрой их решили.

— По итогам сезона-2021/2022 «Тамбов» и «Русичи» пошли на повышение, «Металлург» сменил курс развития. При таких раскладах «Челбаскет» просто обязан становиться чемпионом. Согласен?

— Я соглашусь, что Высшая лига по своему составу участников стала послабее. Это факт. Но это не значит, что нам заранее можно было вешать золотые медали. Да, у нас хорошая команда, но есть и достойные соперники. Тем более в этом году формат плей-офф такой, что права на ошибку нет ни в одном матче.

— Еще какие-то команды удивили?

— Удивляет сам уровень игры, которую они показывают. В ряде матчей приходится прикладывать максимум усилий, чтобы сломить их сопротивление.

«С Магниткой мы соперники, но точно не враги»

— Я думал, ты назовешь «Металлург», молодая команда разорвала контракты с иногородними игроками, сделала ставку на своих воспитанников и к финишу чемпионата стала показывать зубы.

— Я бы не сказал, что у магнитогорцев сделана ставка на своих воспитанников. Да, они добавили несколько молодых игроков, но мало кого из них можно назвать основными игроками. «Металлург» по ходу сезона набрал ход и показывает хорошую игру.

— Баскетбольное южноуральское дерби по своему антуражу соответствует хоккейному? Для болельщиков «Трактора» и «Магнитки» нет более принципиальных соперников.

— Магнитогорцы для нас тоже принципиальные и хорошие соперники. Но точно не враги. Просто на дерби настрой у команд особый, не как на рядовой поединок. Об этом может говорить и то, как игроки «Металлурга» выкладываются в матчах против «Челбаскета». Ну и мы зарубаемся, поэтому и матчи получаются упорными и бескомпромиссными.

— Готов ли «Челбаскет» к тому, чтобы играть на более высоком уровне?

— Почему бы и нет? Мы для того и играем, чтобы выйти в Суперлигу. Многие хотят выступать на более высоком уровне, против сильных соперников и сильных игроков.

— Можно быть лидером в Высшей лиге и аутсайдером в Суперлиге...

— Да, уровень игры в Суперлиге, конечно же, другой. Я, кстати, успел его ощутить на себе, когда пару сезонов провел за «Урал» из Екатеринбурга. Но не думаю, что «Челбаскет» потеряется там. Мне кажется, мы не были бы аутсайдерами даже сейчас с нынешним составом.

«Мама — снайпер, а папа — скорер»

— Ты из спортивной семьи — дедушка, отец и дядя неплохо играли в баскетбол. Получается, у тебя особо и не было выбора кем стать?

— Выбор есть всегда, но о своем я нисколько не жалею. Я с юных лет на баскетбольной площадке, ходил на матчи, перед глазами были примеры. Поэтому уже в 7-летнем возрасте меня отправили тренироваться в челябинскую спортшколу № 8. Кстати, немногие знают, но у меня и мама профессионально занималась баскетболом. Она мастер спорта.

— Серьезно? За какой клуб она выступала?

— Вся ее карьера связана с «Нефтяником» из Омска. Причем, ее там до сих пор помнят и любят. Не так давно прислали трогательное поздравление по случаю какой-то юбилейной даты в истории клуба.

— Хм, у нее тоже был хороший и поставленный бросок? А у тебя снайперские качества тогда от кого — мамы или папы?

— Мне кажется, от мамы. Она — снайпер! У папы тоже хороший бросок. Я смотрел его статистику по сезонам — с «трешки» процент попадания несколько раз превышал 40%. Это, я считаю, очень круто! Но все-таки отец был разносторонним игроком. Его бросок был хорош, но его проход был еще лучше. К сожалению, у меня нет такого атлетизма, поэтому нужно искать варианты как его компенсировать.

На фото: Мужская часть семьи Перцевых в сборе: Алексей (дядя), Никита, Максим (папа), Валерий (дедушка) и Илья (брат)

— А сейчас как? Баскетбольные челленджи с ним не устраивали?

— Ну, в разный период времени всякое было (улыбается). И «1 на 1» сыграли как-то и в бросках соревновались.

— И кто побеждал?

— В последний раз играли лет 6-7 назад. Я уже побеждал. Я помню это так (смеётся).

— Трансляции баскетбольных матчей дома тоже смотрите, обсуждаете игры?

— Просто обсуждаем. Но не сказал бы, что прям зацикливаемся на этой теме. Как и в любой нормальной семье, мы можем и на другие темы пообщаться, самые разные.

Комментарий

«Я, наверное, самый главный критик Никиты. Практически после каждого матча обсуждаем его игру. Если не сразу, то по телефону ему позвоню и дам „пинков“. Акцентирую внимания на его недочетах в матчах. Но если есть за что, то хвалю, конечно. Я не боюсь его обидеть или чем-то задеть своей критикой. Мальчик уже взрослый, с психикой у него все в порядке. И критику воспринимает правильно. Он понимает, что она полезна для него в первую очередь», — говорит Максим Перцев, папа Никиты.

— Для тебя кто был звездой номер один?

— Коби Брайант, фанател от его игры. А потом этот несчастный случай. Мы с «Уралом» в Питере были, на выездной игре. Я встретился с другом, всё было отлично, потом мы включаем телефоны, а там вся новостная лента про разбитый вертолет. Для меня это было сильным ударом! На этом фоне даже заболел, температура поднялась. В следующей игре на площадку так и не вышел, а потом еще два дня приходил в себя.

«Буду рад, если мой сын продолжит баскетбольную династию Перцевых»

— На матчах «Челбаскета» постоянно вижу вокруг тебя много поклонниц. Тебя любимая девушка не ревнует к ним?

— Даже не знаю. Возможно, и ревновала бы, если она у меня была (улыбается). А может поэтому и нет девушки, потому что все думают, что я уже занят... Не знаю.

Комментарий

«По своему темпераменту Никита в меня пошел — он более сдержанный, временами закрытый и обособленный. Даже сейчас, когда вокруг него много друзей и подруг. Парень в себе, не со всеми готов делиться своими секретами. А вот его младший брат больше на папу похож — темпераментный, ему нравится быть в центре внимания», — говорит Лариса Перцева, мама Никиты.

— Тебе 22 года. В таком возрасте многим хочется быть самостоятельным, покинуть родительский дом.

— Всему свое время, я по этому поводу не заморачиваюсь. Занимаюсь любимым делом, хочу вместе с клубом расти как игрок.

— Однако жизнь вне дома, не под контролем родителей может привести и к проблемам с самодисциплиной.

— Во-первых, я не нахожусь ни под каким контролем уже давно, учитывая, что долго жил один, когда играл за другие команды. А во-вторых, проблем с дисциплиной не может быть в принципе. Я из той категории людей, которые ответственно подходят к своей работе.

Комментарий

«Конечно, как и любая любящая мать, я переживаю о том, как сложится личная жизнь Никиты. Но я уже была в такой ситуации, когда после окончания школы сын уезжал в Екатеринбург и выступал за „Урал“. То есть больше двух лет он жил вне родительского дома. Честно скажу — долго привыкала к такой обстановке, сложно было с ней смириться. Такова жизнь: нельзя держать детей около себя, нужно дать им возможность жить своей жизнью»,— считает Лариса Перцева.

— Говоришь как опытный отец. Сам готов к тому, чтобы им стать? Для того, чтобы и твой сын продолжил баскетбольную династию семьи Перцевых.

— Мой сын — баскетболист? Почему бы и нет? Я буду этому только рад. Тогда он будет представлять уже четвертое поколение. Кстати, интересно есть ли у нас в России примеры таких вот семейных дистанций?

Блиц-опрос родителей Никиты Перцева





Итоги: Думаю, вы согласитесь, что здесь боевая ничья. Как и следовало ожидать, папа Никиты досконально знает все основные этапы карьеры сына как баскетболиста, а мама — лучше осведомлена о его успеваемости и учебе в школе. И все-таки немного странно, что оба родителя не помнят, что Никита в школе ломал руку. Ее разве не гипсовали?

Зато оба прекрасно помнят дебют сына в команде мастеров и почти безошибочно назвали возраст, когда он научился плавать. Честно скажу: я сам не помню, в каком возрасте у меня это произошло. Да и вы, наверное, тоже.

И еще важная деталь — вопросы для родителей подготовил сам Никита. Мы попросили его придумать такие, чтобы сбить родителей с толку. Получилось это сделать или нет — решать вам.



Вместо эпилога — вопрос родителям

— Кем вы видите вашего сына через 15-20 лет? Как хотели бы, чтобы сложилась его жизнь?

Лариса Перцева: Самое главное, чтобы у него семейная жизнь была наполнена любовью и счастьем. Хотелось бы, чтобы он благодаря баскетболу сумел себе сделать «финансовую подушку». И после завершения карьеры смог влиться в другую для себя жизнь, нашел себя в ней.

Максим Перцев: Никита — уже взрослый человек, сформировавшаяся личность. В ней гремучая смесь папиного максимализма и маминого холодного расчета. В плане спорта он многое взял от меня, а как человек — от мамы. Я хочу, чтобы он прежде всего оставался хорошим человеком и жизнь вне баскетбола его не разочаровала. И тогда все у него будет хорошо.

На фото: 2003 год — Лариса, Максим и Никита Перцевы в Озерске, озеро Иртяш.

Фото: Юлии Неструевой («Челбаскет») и из личного архива семьи Перцевых.

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).



