Баскетбольный клуб «Челбаскет» — победитель регулярного чемпионата Высшей лиги

По дополнительным показателям челябинская команда опередила коллектив из Ростова

В Высшей лиге чемпионата России по баскетболу среди мужских команд завершился регулярный чемпионат, победителем которого стал челябинский клуб «Челбаскет». Южноуральцы набрали одинаковое количество очков с «БАРС-РГЭУ», но по дополнительным показателям опередили ростовчан и теперь на всех стадиях плей-офф будут иметь преимущество своей площадки, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

Заключительный матч второго этапа соревнований (за 1—4-е места) челябинцы проводили с основным своим соперником за лидерство в турнире. В Ростове-на-Дону нашим парням не удалось победить: в равном поединке БАРС-РГЭУ был точнее и хладнокровнее в концовке встречи — 73:71. Однако это поражение не повлияло на итоговое распределение мест в турнирной таблице. Обе команды набрали одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям «Челбаскет» занял первое место.

Любопытно, что при равных показателях в расчет брались результаты очных встреч, но и здесь у команд равенство — по три победы. Однако челябинцы в этих играх одерживали победу с более крупным счетом. В общей сложности разница забитых и пропущенных мячей вылилась в «+47» в пользу челябинского клуба.

Чемпионат России. Высшая лига, мужчины. Сезон-2022/23.

Результаты встреч «Челбаскета» и БАРС-РГЭУ:

28 октября, 2022. БАРС-РГЭУ — «Челбаскет» — 74:56.

29 октября, 2022. БАРС-РГЭУ — «Челбаскет» — 51:88.

24 февраля, 2023. «Челбаскет» — БАРС-РГЭУ — 71:55.

25 февраля, 2023. «Челбаскет» — БАРС-РГЭУ — 71:82.

10 марта, 2023. «Челбаскет» — БАРС-РГЭУ — 85:60.

22 марта, 2023. БАРС-РГЭУ — «Челбаскет» — 73:71.

«Три года назад, когда мы возрождали баскетбольную команду мастеров в Челябинске и делали ставку на местных парней, мало кто верил в достойные результаты в ближайшие пять-шесть лет, но прошло три года, и вот наши парни заканчивают регулярный чемпионат Высшей лиги России на первом месте. Большое событие для всех нас! Спасибо всем, кто помогает и верит в южноуральский баскетбол», — подвел итог выступлению команды в регулярном чемпионате Высшей лиги президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.

Отметим, что завершил регулярный чемпионат на 4-м месте и вышел в плей-офф еще один южноуральский клуб — магнитогорский «Металлург». Третье место заняло «Динамо-МГТУ» из Майкопа.