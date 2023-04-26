«Мы фавориты, но этот статус нужно подтвердить» — игроки «Челбаскета»

Лидеры челябинского клуба делятся ожиданиями от предстоящего «Финала четырех»

Долгий баскетбольный марафон в Высшей лиге близится к своей логической развязке: в ближайший уик-энд, 29—30 апреля, Челябинск примет «Финал четырех». И не где-нибудь, а на вместительной арене во дворце спорта «Юность» при солидной зрительской аудитории. Для большинства игроков «Челбаскета» это первый опыт участия в событиях такого масштаба. В блицинтервью Первому областному информагентству они делятся своими ожиданиями от предстоящего турнира.

Павел Кольцов: о премиальных не думает, но держит их в голове

Несмотря на то что разыгрывающий «Челбаскета» уже достаточно опытный игрок, подобных матчей при большой зрительской аудитории (а мы-то верим, что ДС «Юность» соберет аншлаг!) у него не было. Есть, правда, опыт участия на большой арене, но было это еще давно, в первенстве ДЮБЛ. Павел Кольцов с нетерпением ждет «Финала четырех», чтобы получить новые для себя эмоции и впечатления. И не считает, что переполненные трибуны и груз ответственности заставят его чаще ошибаться.

«Я уже достаточно опытный игрок, давно в баскетболе. Думаю, молодым ребятам будет сложней совладать с нервами и эмоциями. Но всем нам нужно быть одним большим и дружным коллективом, чтобы выиграть золото. Каждый из нас должен сыграть свою лучшую игру. Мы весь сезон к этому шли. Пора на этом ставить победную точку», — считает Павел Кольцов.

Игрок согласен, что «Челбаскет» — фаворит домашнего турнира сильнейших команд Высшей лиги. Но предостерегает, что на финише сезона сюрприз может преподнести любой из трех соперников. Тем более что в нынешнем плей-офф неожиданно остановил магнитогорский «Металлург» коллектив из Тобольска. Павел Кольцов обращает внимание на то, что в двух последних матчах «Нефтехимик» набирал по 90+ очков, в то время как «Челбаскет» еле дотягивал до 70.

«Это говорит о том, что команда находится в хорошей физической форме, держат на протяжении всей игры высокий темп. Как с этим бороться? Нужно гнуть свою линию — взять под контроль мяч, лишить их возможности играть в нужном им ритме», — считает защитник «Челбаскета».

В командных видах спорта руководство клуба накануне решающих сражений нередко объявляет о премиальных игрокам, если они добьются поставленной цели. Понятно, для чего это делается: у ребят появляется дополнительный стимул показать желаемый результат и получить за это соответствующее вознаграждение. В штабе «Челбаскета» таких заявлений пока не делали.

«Хм, нам пока об этом ничего не говорят. Мы и без дополнительного стимулирования понимаем, чего хотим добиться. Поэтому о деньгах не думаем… Хотя в уме мысли о них держим», — пошутил Павел Кольцов.

Кирилл Епанов: в случае победы не готов брить волосы и бороду

Еще совсем недавно тяжелый форвард «Челбаскета» был любимцем трибун. Полеты Челябинского Коршуна и сочные данки встречались болельщиками одобрительным и восхищенным гулом. В этом сезоне Кирилл Епанов уже не так часто парит по площадке, выполняя старательно работу за себя и «за того парня». И по всей видимости, силенок на весь сезон 30-летнему игроку не хватает.

«Средненький для себя сезон провожу. Думаю, связано это с возросшей нагрузкой. Саня Тихонин из-за травмы выбыл надолго, поэтому устаю намного больше, игрового времени прибавилось. Но все хорошо — чем сложнее, тем лучше. Это Лионелю Месси в футболе ничего и никому уже доказывать ничего не нужно. Он играет как бог, а я — как получится», — последняя фраза Кирилла Епанова претендует на то, чтобы стать «крылатой».

Впрочем, шутки шутками, а сам форвард обещает, что найдет в себе резервы для того, чтобы принести максимальную пользу команде в «Финале четырех». В том числе и потому, что очень хочет наконец получить долгожданное золото чемпионата страны. Кирилл Епанов в своей карьере уже брал золото и два серебра. Осталось восполнить пробел самой ценной медалью.

Игрок, как и его партнеры по команде, согласен с тем, что «Челбаскет» — фаворит предстоящего турнира. Сбалансированный состав и фактор домашней площадки, по его мнению, должны стать главными слагаемыми победы. А вот на что он готов пойти, если команда станет чемпионом? Говорит, что пари ни с кем из коллег или друзей не заключал. Но если последует предложение, скажем, расстаться с волосами и бородой, то на это пойти не готов.

«У нас в команде уже есть один лысый. Смотрю на Малыша (Андрея Малышева, центрового клуба. — Прим. авт.) и понимаю, что лучше до старости лет со своими волосами походить», — объясняет Кирилл Епанов.

Павел Новиков: лучше играет при полных трибунах, даже если они против него

В «Челбаскете» подобрался крепкий и дружный коллектив, это отмечают как старожилы клуба, так и новобранцы. И разумеется, у каждого игрока есть свои причуды. Или ситуации, при которых они раскрываются с необычной стороны.

Павел Новиков, например, любит быть в центре внимания. То есть он начинает играть гораздо лучше, когда на трибунах аншлаг. При этом ему все равно, за кого «топят» болельщики. Оказаться на вражеской территории, чтобы похоронить надежды соперника и его фанатов, — это верх наслаждения для одного из лидеров «Челбаскета».

«Круто же, когда в зале много народу. Это подстегивает, появляется антураж и эмоции. В таких матчах стараешься показать свой максимум, лучшую игру. И это, как правило, мне удается. Причем неважно, дома или в гостях ты играешь. А если еще и на последних секундах забиваешь победный бросок, то испытываешь непередаваемые чувства», — говорит Павел Новиков.

Получить эти эмоции игроку в этот раз будет непросто. И все из-за травмы, которую он получил в середине сезона. Выбыл на три месяца из тренировочного и игрового процесса. Сейчас Павел уже восстановился, но физические кондиции оставляют желать лучшего. Не бежится и не прыгается — это он так сам про себя говорит. Но к «Финалу четырех» обещает найти в себе скрытые резервы.

У него схожая с Кириллом Епановым ситуация: были призовые места, но нет золота Высшей лиги. Павел Новиков брал серебро и бронзу турнира, выступая за «Чебоксарских ястребов» и подмосковную «Руну». Поэтому любой другой результат, кроме победы, воспримет как неудачу. И советует партнерам по команде остерегаться в матчах так называемых «выскочек».

«В одном конкретном матче они могут „выстрелить“. Сидят себе на лавочке весь сезон, их не видно и не слышно. А в решающий момент выйдут на площадку — и все броски у них летят в корзину. Такие ноунеймы порой и выигрывают финалы. Поэтому расслабляться не стоит, на каждый поединок „Финала четырех“ нужно настраиваться как на последний бой», — предостерегает Павел Новиков.

Сергей Жульков: может потерять до 4 кг за одну игру, если она будет нервная

В отличие от предыдущих наших героев этот гигант уже имеет опыт больших сражений на больших площадках при солидной поддержке зрителей. Будучи игроком юниорской сборной России, Сергей Жульков выступал на первенстве Европы (U20) в 2015 году. И уверяет, что при полных трибунах волнение может присутствовать даже у опытных игроков. Если игра складывается упорно как «на качелях», то 120-килограммовый центровой может потерять за матч до 4 кг веса.

«За тренировку я порой до 3 килограмм теряю: много бегать приходится. В играх поменьше. Но в равном поединке „по нервяку“ и на 4 кг могу похудеть», — рассказывает Сергей Жульков.

Центровой «Челбаскета» — колоритный персонаж. Мощный и крепко взбитый, он является полновластным хозяином игры под кольцом. Выгодно его отличают не только габариты, но и тату в полинезийском стиле. Смотришь на него — и невольно возникают ассоциации с героем мультфильма «Моана». Помните там полубога-получеловека Мауи?

«Да, помню такого! Но я на него не похож. У него тату по всему телу, а у меня только на некоторых участках. Но больше новых тату на мне вы не увидите. Хватит, надо вовремя остановиться. Не хочу, чтобы все тело было в татуировках», — говорит Сергей Жульков.

Один из лидеров «Челбаскета» также видит свой клуб среди главных претендентов на победу. Но обеспокоен тем, что соперники в последних играх показывают качественную и хорошую игру. Они уже вышли в «Финал четырех», решив для себя задачу-минимум.

«На них не давит груз ответственности, потому что от них не ждут результата. Это может сыграть им в плюс. От „Челбаскета“ ждут победы, золотых медалей. Нам психологически будет непросто справиться с этим давлением. Рассчитываем на то, что болельщики нас поддержат. Начнется игра, и они помогут нам показать свой лучший баскетбол», — добавляет центровой «Челбаскета».

Баскетбол. Высшая лига. Мужчины. «Финал четырех» в Челябинске. Расписание матчей:

29 апреля. Полуфиналы

16:00. «Челбаскет» (Челябинск) VS «Нефтехимик» (Тобольск)

19:00. «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) VS «Южный слон» (Ставрополь)

30 апреля. Финалы

16:15. Матч за 3-е место

19:15. Матч за 1-е место

Напомним, что «Финал четырех» Высшей лиги чемпионата России пройдет 29 и 30 апреля в челябинском ДС «Юность». В решающий раунд пробились «Челбаскет», БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону), «Нефтехимик» (Тобольск) и «Южный слон» (Ставрополь).

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