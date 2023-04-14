Команду «Челбаскет» в матче плей‑офф поддержат маскоты челябинских клубов

Баскетболисты проведут домашний поединок против «Чебоксарских ястребов»

В ближайшее воскресенье, 16 апреля, баскетбольный клуб «Челбаскет» проведет ответный матч четвертьфинала плей-офф Высшей лиги против «Чебоксарских ястребов». В гостях наша команда в непростом поединке одержала победу, а на домашнем паркете планирует закрепить успех и выйти в следующий раунд турнира. Поддержать команду придут не только болельщики, но и маскоты других челябинских команд, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

Продолжительный баскетбольный сезон в Высшей лиге близок к своей развязке. В борьбе за чемпионство остались восемь команд, в том числе и два южноуральских коллектива — магнитогорский «Металлург» и челябинский «Челбаскет».

Свои первые матчи, сыгранные в гостях, наши команды завершили победами. «Сталевары» затоптали в Ставрополе команду «Южный слон» (86:71), а челябинцы спустили с небес на землю «Чебоксарских ястребов» (71:68). Теперь южноуральским коллективам предстоит сыграть ответные поединки на родных площадках. В случае побед обе команды выйдут в «Финал четырех» Высшей лиги.

Домашний поединок челябинцев не останется без поддержки преданных болельщиков. Но будут в ДПиШ у «Челбаскета» необычные гости. Нанесут визит талисману клуба Леброше и маскоты других челябинских команд — Дельфины ватерпольной команды «Динамо-Уралочка» из Златоуста, Белый медведь из ХК «Трактор», а также кот Мотя из ВК «Динамо-Метар». Шумную компанию разбавят и маскоты партнеров и друзей «Челбаскета».

Игра «Челбаскет» vs «Чебоксарские ястребы» пройдет 16 апреля во Дворце пионеров и школьников имени Крупской (Свердловский проспект, 59/1) на Алом поле. Начало матча в 17:00.

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