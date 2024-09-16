Тхэквондисты Челябинской области завоевали семь медалей на Фестивале боевых искусств

Всероссийские соревнования в Анапе собрали сильнейших представителей единоборств

В Анапе завершились Всероссийские юношеские игры боевых искусств. Состязания по тхэквондо (ГТФ) собрали более 300 участников из 16 регионов страны. Челябинская область достойно выступила на соревнованиях, завоевав семь медалей различного достоинства. Победителем Игр-2024 стал Артем Велигура в разделе «масоги» среди мальчиков 12—14 лет, сообщает Федерация тхэквондо ГТФ Челябинской области.

Южноуральскую команду на соревнованиях в Анапе представляли воспитанники ОСШ «Конас». Под руководством тренера Альбера Хасанова они завоевали 7 медалей. Победителем турнира стал Артем Велигура (раздел «масоги», юноши 12—14 лет, вес до 55 кг). В этой же возрастной категории серебряным призером стала Виктория Кузнецова (до 65 кг).

Вторые места также в активе Роберта Хасанова (категория «стоп-балл», 12—14 лет, до 50 кг) и Кирилл Бельков («масоги», 10—11 лет, до 34 кг). Бронзовые медали достались Артуру Могилеву («стоп-балл», 15—17 лет, до 70 кг), Виктории Юмасултановой («стоп-балл», 15—17 лет, до 52 кг), а также Виктории Клементьевой («хьенг», 8—9 лет).





Отметим, что соревнования по тхэквондо ГТФ на Всероссийских юношеских играх боевых искусств в Анапе собрали 317 участников из 16 регионов. В командном зачете победу одержали спортсмены из Краснодарского края. В тройке призеров также представители Ростовской области и Республики Адыгеи.

Всероссийские юношеские Игры боевых искусств — это ежегодное спортивное мероприятие, которое проводится с 2008 года. Они являются одним из самых массовых детско-юношеских спортивных форумов в нашей стране. Соревнования проходят под сводами арены ЛОК «Витязь» по более чем 20 видам спорта, представляющим боевые искусства. В них принимают участие более 6 тысяч спортсменов.