Челябинская тхэквондистка завоевала серебро на турнире «Большой шлем» в Китае

Варвара Грязнова успешно выступила на соревнованиях среди кадетов

В Китае завершился представительный международный турнир «Большой шлем» среди кадетов. Успешно в нем выступила челябинка Варвара Грязнова из СШОР «Коре». Она выиграла серебряную медаль, уступив лишь в финале сопернице из Казахстана, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Варвара Грязнова отправилась в Китай в составе сборной России благодаря успешному выступлению на первенстве страны. На этих соревнованиях она завоевала золотую медаль, получив возможность выступить на представительном международном турнире.

«Большой шлем» в Китае среди кадетов собрал сильнейших тхэквондистов юниорского возраста. В нем челябинка Варвара Грязнова успешно дошла до финала в категории среди спортсменов не выше 176 см, где в равном поединке уступила сопернице из Казахстана. Воспитанница СШОР «Коре» тренируется под руководством Евгения Калимуллина.