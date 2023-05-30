Тхэквондистка из Челябинска стала обладателем Кубка России

Анна Пеконкина провела три победных боя на турнире в Набережных Челнах

В Набережных Челнах продолжается Кубок России по тхэквондо, собравший около 500 спортсменов из 60 регионов страны. В первый день соревнований золотую медаль для Челябинской области завоевала Анна Пеконкина. Спортсменка из спортшколы «Юность-Метар» провела три победных поединка в весовой категории до 73 кг, сообщает региональная федерация тхэквондо.

В первом поединке челябинская спортсменка в двух раундах была сильней Виктории Мищенко из Москвы. Во втором Анна Пеконкина одержала верх над действующей чемпионкой страны Елизаветы Степановой. При этом бой получился очень упорным и равным, для выявления победителя потребовались все три раунда.

В решающем поединке за золото южноуральская спортсменка уверенно победила в двух раундах Оксану Козлову из Ульяновской области и стала обладателем Кубка России в весовой категории до 73 кг.

«В прошлом году заняла на Кубке России второе место, в этом ставила перед собой задачу только победить. Поэтому и довольна своим выступлением. Получилось все, что задумала. Провела хорошие поединки против достойных и сильных соперниц. Спасибо моему тренеру Александру Никифорову и всей дружной команде за подготовку и поддержку», — сообщила Анна Пеконкина корреспонденту Первого областного.

Соревнования продлятся еще 2 дня и завершатся 31 мая. Напомним, что Челябинскую область на Кубке России по тхэквондо представляют 22 спортсмена. По окончании соревнований здесь же, в Набережных Челнах, с 1 по 4 июня состоится командный чемпионат России.