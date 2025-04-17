Более 30 тхэквондистов Челябинской области попали в заявку на чемпионат России

Возглавила южноуральскую команду Маргарита Близнякова

Около 400 спортсменов из 49 регионов страны выступят на чемпионате России — 2025 по тхэквондо. Соревнования стартовали сегодня, 17 апреля, в городе Каспийске (Республика Дагестан). В турнире заявлен 31 спортсмен из Челябинской области, возглавляет южноуральскую команду титулованная Маргарита Близнякова, сообщает региональная федерация тхэквондо.

В состав сборной Челябинской области вошли как молодые и перспективные ребята, так и опытные бойцы, которые уже не раз становились призерами чемпионатов страны. Среди них Маргарита Близнякова — победительница международных турниров, чемпионка России — 2023 в весовой категории до 57 килограммов.

На соревнованиях спортсмены разыграют 16 комплектов наград — в 8 мужских и 8 женских весовых категориях. Выступят в них и лидеры российской национальной сборной — олимпийский чемпион Владислав Ларин, а также бронзовый призер Игр-2020 Михаил Артамонов. Завершится турнир 21 апреля.