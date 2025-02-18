Тхэквондисты Челябинской области вошли в тройку призеров на чемпионате УрФО

Соревнования прошли в Копейске и собрали около 300 участников

Сборная Челябинской области по тхэквондо ГТФ заняла третье место в командном зачете чемпионата и первенства УрФО. Турнир, прошедший в Копейске, собрал около 300 участников из 5 регионов Урала. Лучше других на южноуральской земле выступили спортсмены Свердловской области, выигравшие командный зачет, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Состязания прошли в копейском ФОКе, в них приняли участие тхэквондисты из Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также спортсмены из ХМАО и ЯНАО. Они бились за награды в возрастных категориях 10—11, 12—14, 15—17 лет, а также старше 18 лет. Хозяева соревнований были представлены 62 атлетами.

По итогам чемпионата УрФО южноуральские тхэквондисты завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. На первенстве округа в активе наших земляков 15 наград различного достоинства в личных состязаниях. Серебряные медали они завоевали и в командных турнирах в различных возрастных группах.

По итогам командного зачета победу одержала сборная Свердловской области. На втором месте спортсмены из Тюменской области, а замкнули тройку призеров южноуральские тхэквондисты.