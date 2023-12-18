Тхэквондистка Татьяна Минина выиграла турнир «Большой шлем» в Китае

Она завоевала золотую медаль, рейтинговые очки и денежную премию в 18 тысяч долларов

В Китае завершился престижный международный турнир «Большой шлем» по тхэквондо, победителем которого стала челябинка Татьяна Минина. Титулованная спортсменка завоевала золотую медаль, рейтинговые очки для участия в Олимпийских играх, а также денежную премию в размере 18 тысяч долларов. Рассказываем, как сложился для нее турнир в китайском городе Уси.

Прежде чем попасть на турнир «Большого шлема», нужно было успешно выступить на квалификационных соревнованиях, которые прошли накануне. В них Татьяна Минина выступила не самым лучшим образом, оказавшись за чертой призеров. В поединке за бронзу она уступила сопернице Ким Юнчжи из Южной Кореи. Но выполнила другую задачу, завоевав путевку на «Большой шлем».

Зато основной и главный турнир престижной мировой серии Татьяна Минина провела на отлично. На кортах в Китае челябинка провела три победных поединка. При этом в полуфинале она взяла реванш у той самой южнокорейской тхэквондистки, которой уступила накануне. А в решающем поединке за золото воспитанница СШОР «Коре» одержала верх над первым номером мирового рейтинга в весовой категории до 57 кг китаянкой Зонгши Лоу.





Татьяна Минина набрала очки в мировой рейтинг, на основе которого будет сформирован список участников олимпийского турнира по тхэквондо на Играх-2023 в Париже. Кроме того, за победу в «Большом шлеме» она получила от организаторов денежную премию в размере 18 тысяч долларов. Отметим, что спортсменка занимается под руководством тренеров Александра Энса и Анны Селютиной.