Челябинская тхэквондистка выиграла международный турнир в Болгарии

Маргарита Близнякова победила в весовой категории до 57 кг

Челябинская спортсменка Маргарита Близнякова стала победителем международного турнира Bulgaria Open по тхэквондо. Она не знала себе равных в весовой категории до 57 кг, проведя в Софии четыре победных поединка, и завоевала путевку на чемпионат Европы, сообщает региональная Федерация тхэквондо.

Успешно выступила на кортах в Болгарии челябинка Маргарита Близнякова. Она провела четыре победных поединка в весовой категории до 57 кг, завоевав золотую медаль и путевку на ЧЕ-2024. Спортсменка занимается в СШОР «Буревестник» под руководством заслуженного тренера России Дмитрия Тарасова.

К сожалению, не смогла побороться за награды турнира еще одна спортсменка из Челябинска — Анна Пеконкина. Она оказалась за чертой призеров в весе до 73 кг.

Отметим, что на соревнованиях в Болгарии спортсмены боролись не только за медали, но и за путевки на континентальный чемпионат, который пройдет в Белграде (Сербия) с 10 по 12 мая.