Тхэквондистки Челябинской области завоевали золото командного Кубка России

На соревнованиях в Набережных Челнах медали получили пять южноуральских спортсменок

Женская сборная Челябинской области по тхэквондо одержала победу на командном Кубке России. В ее составе золотые медали завоевали пять южноуральских спортсменок. Кроме того, в активе наших земляков серебро в смешанных командных состязаниях, сообщает региональная федерация тхэквондо.

На командном Кубке России по тхэквондо были разыграны три комплекта наград — в мужском и женском турнирах, а также в смешанных состязаниях. Успешно выступили в соревнованиях наши девушки. Они не потерпели ни одного поражения и завоевали золотые медали. В составе команды победителями Кубка России стали: Анна Пеконкина, Полина Аржевитина, Анастасия Бакланова, Екатерина Шорохова и Валерия Мокеева.

Серебряными призерами соревнований стали южноуральские тхэквондисты и в смешанном командном турнире. Так, награды завоевали Всеволод Каминский, Тимур Гатиятуллин, Анна Лобашова и Наталия Хохрякова.

Отметим, что ранее здесь же две южноуральские спортсменки завоевали медали в личных состязаниях. Серебряным призером Кубка России стала Валерия Мокеева (67 кг, тренер Александр Коптеев), а бронзовым — Полина Аржевитина (62 кг, тренер Александр Никифоров).