Челябинские тхэквондисты завоевали медали на первенстве России

Они завоевали три награды на соревнованиях в Казани

Спортсмены Челябинской области завоевали три медали на первенстве России по тхэквондо ГТФ, прошедшем в Казани. Победительницей соревнований стала Виктория Юмасултанова в разделе «специальная техника». Призером турнира стал и тренер челябинской команды Альберт Хасанов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Состязания в Казани собрали сильнейших спортсменов страны. В общей сложности на турнир по тхэквондо заявились 2250 участников из 70 регионов России. Золотую медаль завоевала челябинка Виктория Юмасултанова. Она одержала победу в категории «специальная техника, удар в высоту боковой».

Серебряным призером среди юниоров 15—17 лет стал Данил Васильев. Кроме того, призером соревнований стал и тренер южноуральцев Альберт Хасанов. Он занял второе место в состязаниях среди ветеранов в дисциплине «стоп-балл» в весовой категории до 82 кг.

Все спортсмены занимаются в челябинской ОСШ «Конас».