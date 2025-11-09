Тхэквондистка из Челябинска завоевала золото и посвятила победу умершему дедушке

Диана Симонова выиграла пять поединков и выиграла первенство Европы в Греции

Челябинская спортсменка Диана Симонова одержала яркую победу на первенстве Европы по тхэквондо в Греции. Она выиграла пять поединков, в том числе в финале над соперницей из Турции. Свою первую и значимую победу на международных соревнованиях она посвятила своему дедушке, который не дожил до этого триумфа. Об этом сообщила сама спортсменка, записав трогательное видео после окончания соревнований.

На пути к финалу воспитанница СШОР «Коре» одержала четыре победы над соперницами из Сербии, Хорватии, Литвы и Украины в весовой категории до 41 кг. В решающем поединке за золото первенства Европы она встретилась с тхэквондисткой из Турции. Но и здесь Диана Симонова оказалась сильнее, впервые одержав победу на таких престижных международных соревнованиях.

«Я очень рада оказаться на первенстве Европы и показать достойный результат. Я почти не волновалась, получила незабываемые эмоции и впечатления. Эту победу хочу посвятить своему дедушке, которого в этом году не стало. Он всегда верил в меня и поддерживал во всех начинаниях», — рассказала Диана Симонова в своем видеообращении.

Спортсменка занимается в СШОР «Коре» под руководством тренера Александра Коптеева. Ранее она становилась серебряным призером первенства России, а также завоевала бронзу на Европейских мульти-играх. На соревнованиях в Греции российские тхэквондисты завоевали 6 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых награды.