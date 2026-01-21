Тхэквондисты Челябинской области завоевали 13 медалей на Кубке СТР

Три спортсменки стали победителями всероссийских соревнований

Сборная Челябинской области успешно выступила на всероссийских соревнованиях «Кубок президента Союза тхэквондо России» в Черкесске. Южноуральские спортсмены завоевали 13 медалей, в том числе три — высшей пробы. Победителями турнира стали Варвара Грязнова, Владислава Пруцкова и Елизавета Гончарова, сообщает пресс-служба региональной Федерации тхэквондо.

Состязания в Черкесске собрали более 1200 спортсменов из 32 регионов страны. Участники разыграли комплекты медалей в трех возрастных категориях: юношей и девушек (12—14 лет), юниоров и юниорок (15—17 лет), мужчин и женщин (от 18 лет и старше). Взрослые атлеты также боролись за путевки на чемпионат России и Спартакиаду сильнейших спортсменов.

Южноуральские тхэквондисты по итогам соревнования завоевали 13 медалей: 3 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых наград. Победительницами состязаний стали Варвара Грязнова (63 кг, 15—17 лет, тренер Евгений Калимуллин), Владислава Пруцкова (41 кг, 12—14 лет) и Елизавета Гончарова (55 кг, 12—14 лет), наставники девушек — Денис и Сергей Филимоновы, а также Юлия Кустова.

Серебряные медали завоевали Максим Жилин (87 кг, мужчины), Евгения Пучкина (53 кг, женщины), Златослава Елина (59 кг, 15—17 лет) и Диана Жаркова (29 кг, 12—14 лет). Бронза досталась Анастасии Машкиной (46 кг, женщины), Арсению Егунову (+78 кг, 15—17 лет), Анастасии Филимоновой (49 кг, 15—17 лет), Владиславе Бегме (+68 кг, 15—17 лет), Софье Князевой (52 кг, 15—17 лет) и Юлии Смирновой (59 кг, 12—14 лет).