Тхэквондист из Челябинска Никита Крючков выиграл первенство Европы

На турнире в Боснии он одержал 5 побед в 5 поединках

На завершившемся вчера, 24 ноября, первенстве Европы по тхэквондо среди молодежи золотую медаль завоевал челябинец Никита Крючков. Он провел пять победных поединков в весовой категории свыше 87 кг. В шаге от пьедестала почета оказалась еще одна спортсменка из СШОР «Динамо» Евгения Пучкина, сообщает Федерация тхэквондо Челябинской области.

Соревнования среди спортсменов не старше 21 года прошли в городе Сараево (Босния и Герцеговина). Пять побед в пяти поединках одержал челябинец Никита Крючков. Он последовательно выбил из борьбы Огнена Гружичича (Сербия), Фотиоса Байрамидиса (Греция), Милана Костича (Сербия), в полуфинале оказался сильнее Рахмета Симшека из Турции, а в решающем бою — итальянца Маттиа Молина.

Никита Крючков тренируется в СШОР «Динамо» под руководством Сергея и Дениса Филимоновых, первый тренер спортсмена — Антон Баженов.

Также достойно выступила в весовой категории до 46 кг еще одна воспитанница СШОР «Динамо» — Евгения Пучкина, она заняла пятое место. В первом поединке Евгения одолела соперницу из Испании Джудит Гонсалес, во втором — представительницу Турции Айсе Ашичи, в третьем победила ее соотечественницу Нур Йилмаз, а в четвертьфинале уступила итальянке Эльзе Бартаньи.

Отметим, что все спортсмены из России выступили на первенстве Европы в нейтральном статусе.